Qualunque proprietario di cane sa che i loro amici a quattro zampe comunicano nei modi più disparati. È quindi importantissimo saper interpretare per bene i loro gesti e comportamenti per poter scoprire eventuali patologie nascoste. In questo articolo vedremo infatti che è importante fare attenzione ai cani che si comportano in questo modo, perché potrebbero soffrire di qualche disturbo.

Solo curiosità o malessere?

Quando il cane si mette a leccare il pavimento non c’è sempre da preoccuparsi, sappiamo tutti che i sensi canini sono iper sviluppati. Oltre ad avere un olfatto estremamente preciso, il cane usa anche la sua lingua per “esplorare” il mondo che lo circonda. Questo gesto però, in alcuni casi, può essere segno di un disturbo ossessivo-compulsivo. Cioè di un comportamento che si ripete talmente tanto da diventare anomalo.

I motivi per cui il cane lecca per terra possono essere quindi diversi. Se per strada il cane si ferma e continua a leccare insistentemente un punto potrebbe solo essere una traccia interessante. Come ad esempio profumo di cibo o anche l’odore di un altro cane, magari di una femmina in calore che era passata per di là.

Allo stesso modo però potrebbe anche essere legato a un disturbo della bocca, come un’infiammazione o irritazione della lingua. Se il cane infatti percepisce bruciore e malessere potrebbe leccare insistentemente il pavimento alla ricerca di refrigerio e quindi sollievo per il dolore.

I pericoli di questo comportamento

Curiosità, malessere ma anche stress o nervosismo sono quindi le cause di questo comportamento nel cane. Bisogna fare attenzione, però, perché alcuni studi riportano che questo comportamento favorisce infezioni e infiammazioni gastrointestinali nel nostro cucciolo. Una volta quindi notato il ripetersi anomalo di questo comportamento bisognerà immediatamente individuare la motivazione e cercare così di prevenire futuri problemi anche molto gravi.

