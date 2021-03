Passeggiando per le campagne italiane non si immagina nemmeno l’esistenza di questa pianta straordinaria. L’iperico o “erba di San Giovanni” è una pianta spontanea molto diffusa. Sin dagli albori della civiltà in essa si riconoscevano proprietà curative eccellenti. Tra queste la capacità di guarire la tristezza e la follia.

Dopo secoli, l’iperico è stato riscoperto. Studi recenti ne confermano i benefici e gli usi per diversi problemi legati all’umore e al corpo. La pianta è capace di calmare soggetti ansiosi e depressi, agendo sulle terminazioni nervose. Ma è l’olio a destare più sorpresa: ecco come produrre in casa l’olio di iperico e avere un cicatrizzante e antisettico naturale.

La pianta e la raccolta

La pianta di iperico si riconosce per i vivaci fiori gialli composti da 5 petali. All’interno, si apre una corona merlettata di pistilli pieni di polline. Il fusto è verde chiaro, legnoso, e si apre in tante ramificazioni fiorite. Sulle foglie sono presenti delle caratteristiche ghiandole oleose. Sono queste a contenere il principio attivo dell’iperico, ossia l’ipericina.

Questa, di colore rosso acceso, è anche contenuta nei petali. La fioritura avviene, secondo tradizione, il giorno di San Giovanni (24 giugno). La raccolta dei fiori può essere fatta nel periodo immediatamente successivo alla fioritura.

Produrre in casa l’olio di iperico e avere un cicatrizzante e antisettico naturale

Per fare l’olio a freddo di iperico, bisogna raccogliere i fiori della pianta la mattina presto. Ne serviranno circa 300g. Lasciati qualche ora al fresco, successivamente i fiori devono essere messi sotto pressa in un contenitore di vetro. In questa fase bisogna aggiungere l’olio d’oliva (1 litro) e ricoprire i fiori. Per 40 giorni i fiori con l’olio devono essere lasciati al sole. Quotidianamente è necessario mescolarli e asciugare la condensa che si formerà per il calore.

Dopo 40 giorni, i fiori andranno tenuti pressati sotto un torchio per spremere l’olio. Subito dopo, bisogna filtrarlo e riporlo in bottiglie di vetro scuro. L’olio rosso può essere subito utilizzato sulla pelle. È raccomandato a uso esterno come antisettico, cicatrizzante, e specialmente per guarire ustioni, ferite, scottature, abrasioni. L’olio funziona anche come antidolorifico per ematomi e contusioni, oltre a ridurre il gonfiore.