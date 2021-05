L’Umbria, il cuore verde d’Italia, è una meta turistica ricercatissima per chiunque voglia sfuggire ai ritmi frenetici della quotidianità. Luogo fatto di piccoli centri medievali e valli incantate, ricco di storia, arte, cultura. Nel mezzo della regione c’è un posto che rimane quasi segreto, ancor più incontaminato e solitario, con un nome e una storia davvero affascinanti. Si tratta della Libera Università di Alcatraz. In pochi sanno che nel cuore verde d’Italia c’è questa terra libera dove trascorrere giorni lontano dallo stress immersi nella natura sterminata.

La radura incontaminata fondata dal figlio di Dario Fo

Nasce tra Gubbio e Perugia la Libera Università di Alcatraz, un territorio di milioni di metri quadrati incastonato tra le verdi colline. Si districa tra stradine sterrate che si infilano nei boschi e torrenti cristallini ricchi di pesci. Al centro c’è una struttura principale e tutto intorno casette e casali che è possibile affittare per una vacanza rigenerante. Il progetto nasce nel 1981 per volere di Jacopo Fo, attore, scrittore e fumettista, figlio del premio Nobel Dario Fo.

Fo ha stabilito qui la sua dimora, volendo creare un luogo di solitudine ma anche di incontro. Alla Libera Università di Alcatraz, infatti, non si va solo a riposare ma anche ad apprendere arti e mestieri sotto la guida di grandi insegnanti.

Di certo Alcatraz è un luogo dove prendere una pausa netta dallo stress della routine. Al contempo, la struttura punta molto su una serie di corsi a cui gli ospiti possono partecipare. Tra questi, ci sono corsi di recitazione, di disegno, di scrittura e di immaginazione. Ma anche corsi più particolari come quello di yoga demenziale e di comicoterapia. Tutto sotto la sapiente guida di esperti del settore dell’arte e dello spettacolo. Per qualsiasi informazione in più, è possibile consultare il sito e prenotare la nostra vacanza lontano dal quotidiano.

Approfondimento

