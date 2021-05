Con l’arrivo dell’estate molti non vedono l’ora di farsi una nuotata al mare. Ma proprio quando stiamo per buttarci in acqua improvvisamente perdiamo il coraggio e iniziamo invece ad avanzare a passo di lumaca nell’acqua fredda. È qui che ci sorge un dubbio: è meglio tuffarsi subito ed evitare l’agonia, o è meglio acclimatarsi poco per volta all’acqua fredda? Oltre alle questioni di preferenza personale, possiamo fare alcune osservazioni generali riguardo a quale sia il metodo migliore.

Svelata qual è la strategia migliore per entrare in acqua al mare, tuffarsi o entrare lentamente?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione allo shock termico

Innanzitutto, alcune considerazioni riguardo alla temperatura dell’acqua. L’immersione improvvisa in acqua molto fredda può essere pericolosissima per due motivi: innanzitutto lo shock termico può causare un’inalazione involontaria, e quindi portare ad annegamento. In secondo luogo, può essere pericoloso per il sistema cardiocircolatorio. I vasi sanguigni si restringono e il cuore deve battere più forte per far circolare il sangue. Massima attenzione quindi se vogliamo fare il bagno in un lago di montagna o in un torrente gelido.

Ma se siamo invece su una spiaggia temperata qual è la strategia migliore? Svelata qual è la strategia migliore per entrare in acqua al mare, tuffarsi o entrare lentamente.

Cosa è meglio fare in acque tiepide

Il pericolo che possiamo correre quando siamo al mare e ci tuffiamo improvvisamente in acqua è di subire dei crampi causati dallo sbalzo di temperatura. Questo potrebbe renderci più difficile nuotare. Entrando invece lentamente in acqua, questo rischio è molto più limitato.

Se siamo con altre persone o in una spiaggia sorvegliata da bagnini, possiamo tuffarci direttamente in acqua. Se invece siamo da soli, in un luogo che non conosciamo o non al top della forma fisica, è sempre meglio avventurarsi in acqua lentamente.

Approfondimento

A proposito di spiagge, ecco qual è la destinazione Covid-free con spiagge da sogno per un’estate 2021 in completo relax spendendo poco.