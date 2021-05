Lingua di rospo, ali di pipistrello, sangue di drago. Sono i nomi degli ingredienti delle pozioni magiche che abbiamo imparato a conoscere grazie ai più bei film di animazione. Sono tutti prodotti di fantasia, ma uno di esse esiste davvero: il sangue di drago. In pochi la conoscono ma questa sostanza dal nome fiabesco è un rimedio eccezionale per la pelle e le infiammazioni.

Le proprietà curative e cosmetiche del sangue di drago

Il sangue di drago è una resina di color rosso acceso che si ricava da alcune piante delle foreste pluviali. È inodore o leggermente profumato e ha un sapore lievemente zuccherato. Ma quello che a noi interessa sono le sue proprietà curative.

Studi scientifici hanno dimostrato che questa resina ricca di polifenoli stimola la veloce cicatrizzazione delle ferite. Ma non solo. Il sangue di drago ha anche incredibili effetti anti invecchiamento e moltissimi cosmetici di ultima generazione ne contengono una buona quantità.

E ora che abbiamo scoperto le incredibili proprietà di questa sostanza vediamo come utilizzarla.

L’applicazione più conosciuta del sangue di drago è quella per la cura delle ferite. Se abbiamo un taglio o un’escoriazione proviamo ad applicare la resina sulla parte dolorante. In meno di 24 ore si formerà una solida crosta che ci proteggerà da batteri e pericolosi agenti esterni.

Se vogliamo curare la pelle infiammata o rovinata dall’esposizione al sole ci basterà acquistare una crema a base di sangue di drago. Dopo poche applicazioni vedremo sparire l’arrossamento e diremo addio al fastidioso problema dell’esfoliazione.

Sembra incredibile ma questa sostanza miracolosa può essere utile anche in cucina. Le sostanze antiossidanti e anti microbiche presenti al suo interno ne fanno un ottimo rimedio contro la formazione di microbi e funghi nei cibi.

E nel caso in cui il sangue di drago sia troppo “esotico” per noi, possiamo sempre ricorrere all’acqua di riso per curare la pelle.