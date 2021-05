In estate siamo abituati ad andare a cercare meravigliose spiagge e mari fuori porta per riconciliarci con la natura e goderci un po’ di meritato relax. Spesso però siamo anche tentati di scoprire nuovi luoghi.

Il motivo è che vogliamo vivere altre esperienze e si rimane stupefatti nel sapere che non molto lontano da casa nostra ci sono posti meravigliosi. L’Italia ne è piena e scoprirli può essere un’avventura non da poco.

Infatti, in pochi sanno che in Sicilia esiste uno dei luoghi più romantici d’Europa con un arco naturale famosissimo e un mare cristallino.

Una finestra sul mare siciliano che può sorprendere

Stiamo parlando di un luogo oggi riconosciuto come bene ambientale ed è una delle coste più suggestive della Sicilia. Parte dalla costa di Santa Flavia e si estende fino a quella di Aspra passando per Capo Mongerbino.

Il riferimento è all’Arco azzurro, un monumento roccioso riconosciuto dall’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) fra i siti geologici più interessanti a livello italiano.

La storia dell’Arco Azzurro

È collocato nella frazione marinara di Bagheria in provincia di Palermo e la sua storia è molto particolare. Dopo essere stato confiscato alla mafia, questo ponte naturale è stato acquistato dal comune di Bagheria per essere riqualificato preservandone l’ecosistema.

Era infatti il 30 maggio del 1983 quando Nicola Prestifilippo, uno dei boss di Ciaculli aveva fatto costruire un ecomostro deturpando il paesaggio per decenni fino al 2010 anno in cui è ritornato al suo vecchio splendore.

È una passerella naturale ricca di roccia dolomitica collocata a 11 metri sul livello del mare collegando due sponde di un piccolo fiordo oggi riserva naturale.

È conosciuto anche come l’Arco dei baci. La ragione è che in passato tale luogo è stato scelto per la pubblicità dei famosissimi Baci Perugina, girato tra i due meravigliosi cigni rocciosi in bilico tra mare e cielo.

Non solo l’Arco ma anche la Baia dei Francesi

Come detto, prima della sua ristrutturazione era un luogo inaccessibile e visitabile solo via mare. Chiuso per oltre 30 anni si è dovuto aspettare giugno 2017 per poterlo concedere alla pubblica fruizione.

Adesso quindi è possibile ammirarlo anche via terra. Se si vuole fare una gita in questo luogo romanticamente magico non si rimarrà delusi. Tra i motivi oltre il meraviglioso paesaggio c’è anche, li nei pressi, una spiaggia spettacolare da visitare dopo aver visto l’Arco.

Stiamo parlando della Baia dei Francesi nota anche come Spiaggia dei Francesi che si trova proprio a Mongerbino. Questa Baia è caratterizzata da un mare meraviglioso, cristallino e una spiaggia ricca di ciottoli.

È sorprendente come in pochi sanno che in Sicilia esiste uno dei luoghi più romantici d’Europa con un arco naturale famosissimo e un mare cristallino.

Scoprire questo piccolo anfratto di terra siciliano è uno spettacolo per gli occhi di chiunque e per questo è un luogo consigliatissimo da vedere.