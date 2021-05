In estate oltre alle solite spiagge o la classica montagna, si potrebbe pensare a visitare dei posti alternativi e più particolari. Potrebbe essere una vera e propria scoperta inaspettata. Fra questi ci sono la visita alle cascate che in Italia sono poco presenti ma non del tutto inesistenti.

È in Italia la cascata più grande realizzata dall’uomo che ha affascinato poeti e scrittori da vedere almeno una volta nella vita. Stiamo parlando delle Cascate delle Marmore. Si trovano nella Valnerina, vicino Terni e all’interno del Parco Naturale della Cascata delle Marmore.

Nel mondo è la più grande cascata realizzata dall’uomo ed è tra le più belle e famose d’Italia. Considerate da molti turisti una tappa obbligatoria, è un luogo di bellezza e di fascino assoluto. Il motivo sono i suoi percorsi che immergono nella natura in completo in un’atmosfera romantica e rilassante come pochi luoghi.

Cenni storici sulla Cascata delle Marmore

Costruita dai romani nel 271 a.C. allo scopo di bonificare una zona paludosa, la Cascata delle Marmore è fra quelle più alte d’Europa.

Presenta complessivamente, infatti, un dislivello di circa 165 metri ed è divisa in tre salti. È formata dal fiume chiamato Velino che poi si unisce con il fiume Nera. Essa deve il suo nome ai peculiari sali di carbonato di calcio che si sedimentano sulle rocce circostanti.

Con la luce del Sole, questi, brillano come se fossero marmo bianco. Come detto in precedenza, le Cascate sono un luogo meraviglioso in particolare per i loro percorsi. Qui di seguito andremo a descrivere due dei percorsi più belli, romantici e suggestivi.

I due sentieri più belli e romantici da fare assolutamente

Il primo sentiero è chiamato l’antico passaggio. È perfetto per chiunque volesse godere della natura ed è alla portata di tutti. Esso è utilizzato dai residenti per raggiungere il paese di Marmore e collega il Belvedere Inferiore a quello superiore.

Poi c’è il balcone degli innamorati che è raggiungibile in circa 15 minuti ed è un piccolo terrazzo all’interno della Cascata. È uno dei punti di osservazione più belli e dal Belvedere Superiore si può arrivare anche alla Specola. Quest’ultima è una piccola loggia costruita dal Papa Pio VI e da lì si può vedere direttamente la cascata.

