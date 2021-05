Internet ci offre sempre più spunti per arredare casa in modo creativo e personalizzato. In alcuni casi, però, questi consigli possono avere degli effetti collaterali a cui non pensiamo. Tra questi ne spicca uno che ha a che fare con gli armadi. Ecco come fare attenzione a questo comune errore che molti fanno pensando di rendere la casa più bella ma che rischia di rovinare i vestiti.

Un tocco di stile alternativo

Molti di noi sono ormai stufi dei tradizionali armadi. Spesso questi occupano molto spazio, sono vecchio stile e, se vogliamo acquistarne di nuovi, molto costosi. Per questa ragione molti decidono di trasferire i propri abiti nei moderni armadi a vista. Questa soluzione include semplicemente uno stand appendiabiti a cui vengono appesi i vestiti senza altra protezione.

Un armadio a vista permette di esprimere il proprio stile mettendo in mostra i propri abiti. Non solo, a seconda del modo in cui disponiamo i colori dei nostri vestiti potremo rallegrare la nostra camera da letto! L’armadio a vista, però, ha purtroppo un lato negativo a cui non tutti pensano.

Come salvaguardare i vestiti

Attenzione a questo comune errore che molti fanno pensando di rendere la casa più bella ma che rischia di rovinare i nostri vestiti, ecco come evitarlo. Purtroppo in un armadio a vista gli abiti non sono più protetti e sono a contatto con diversi agenti che possono rovinarli più facilmente. Prima di tutto il sole può schiarire i tessuti. Ma non solo! Gli abiti appesi in bella vista sono anche in balia di gatti e cani. Il problema maggiore è però la polvere.

I tessuti, infatti, raccolgono facilmente lo sporco. Non significa però che non possiamo proprio usare un armadio a vista. Il consiglio è però di utilizzarlo solo per gli abiti più resistenti. È quindi consigliato evitare di appenderci capi chiari, che raccolgono la polvere, e capi che usiamo poco. Appendendo invece vestiti che indossiamo spesso ci assicureremo che questi non accumuleranno mai troppa polvere tra un lavaggio e l’altro!