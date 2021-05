Ormai manca poco all’inizio della stagione estiva e le giornate si fanno sempre più invitanti. Molti stanno cominciando a vedere dove passare le vacanze estive. Chi cerca in Italia e chi cerca all’estero confidando nelle ormai prossime riaperture in sicurezza per via della pandemia.

Chi invece preferisce il mare nostrano e per questo si è messo alla ricerca di posti particolari dove poter passare le proprie vacanze. Non possono, quindi, mancare ovviamente le spiagge e i mari delle nostre meravigliose isole.

Ecco il motivo per cui molti desiderano andare in questa meravigliosa spiaggia siciliana bandiera blu 2021 meta dell’estate.

Stiamo parlando di Roccalumera di Messina centro turistico balneare sulla sponda del mar Ionio vicino ai Giardini Naxos e Taormina.

Roccalumera è un litorale caratterizzato da un lungomare ricco di alberi e panchine che si estende lungo tutta la spiaggia attrezzata con lidi, ristoranti e bar.

Sono presenti anche strutture alberghiere quali bed and breakfast e hotel. La particolarità del litorale è il mare le cui acque sono cristalline e limpidissime con un fondale pieno di ciottoli.

Caratteristiche sono le barche di pescatori messe in alcuni tratti della spiaggia perché in questo mare è possibile praticare pesca tramite il surfcasting.

Meravigliose sono le grandi varietà di pesci presenti e per questa ragione è consigliatissima anche l’attività di snorkeling.

Luogo ricco di cultura

Fra tutte le ragioni per cui si può scegliere questa meravigliosa spiaggia ce n’è una molto interessante. Ovvero che la spiaggia non è affollata anche nelle giornate più calde e questo fa di lei una delle zone balneari più tranquille anche se frequentata da tanti turisti.

Per questo è consigliata per chi si vuole godere completamente in totale serenità e relax il sole ed il mare. Inoltre, è un luogo ambito anche per via delle sue bellezze artistiche.

Ricordiamo infatti che a Roccalumera c’è la torre saracena, nei pressi della spiaggia, un ricordo del sistema difensivo costiero isolano.

Adesso è un edificio a forma cilindrica che custodisce alcuni scritti e disegni di Salvatore Quasimodo che ha passato in questi luoghi la sua infanzia. Quindi, cultura, mare cristallino e spiaggia da sogno cosa chiedere di più?