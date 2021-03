Ogni giorno, specialmente al mattino, prima di iniziare la giornata, utilizziamo le spazzole per capelli.

Spesso non ci pensiamo, ma giorno dopo giorno, anche loro possono accumulare lo sporco.

Senza calcolare che si accumulano anche gomitoli di capelli tra le setole del pettine.

E quindi come rimediare?

Infatti, in pochi sanno che basta questo incredibile prodotto naturale per pulire le spazzole per capelli.

Esattamente, ci basterà solo del bicarbonato di sodio e dell’acqua bollente.

In pochi sanno che basta questo incredibile prodotto naturale per pulire le spazzole per capelli

Si consiglia di lavare la spazzola all’incirca una volta al mese, se proprio vogliamo fare un bel lavoro.

Per iniziare dovremo liberarci di tutti quei capelli che con il tempo si sono aggrovigliati sul nostro pettine.

Prendiamo una bacinella che abbiamo in casa, ci aggiungiamo dell’acqua calda e due cucchiaini di bicarbonato.

Successivamente immergiamo la spazzola tenendola a mollo per un’ora circa.

Se abbiamo uno spazzolino da denti in più utilizziamolo per eliminare i residui di sporco che sono rimasti nelle setole.

Infine sciacquiamo la spazzola sotto l’acqua corrente.

Se amiamo gli oli essenziali e il loro profumo potremo ancora aggiungere questo passaggio.

Basterà cambiare l’acqua della bacinella e immergere ancora una volta il nostro pettine nell’acqua calda.

Aggiungerci qualche goccia di olio essenziale a nostra scelta e tenerla ammollo all’incirca venti minuti.

L’olio essenziale di lavanda profuma di pulito le nostre spazzole, in modo molto gradevole.

A tale scopo consigliamo l’olio essenziale tea tree per le sue proprietà che aiutano a disinfettare ciò che laviamo.

Per chi non lo sapesse, anche l’aceto bianco è un ottimo disinfettante.

In questo caso, chi vuole, potrebbe metterne una piccola quantità in uno spray e spruzzarlo, ogni qual volta che possiamo, sulle nostre spazzole.

Per concludere, mettiamo la nostra spazzola ad asciugare.

Possiamo appoggiarla con le setole rivolte verso l’alto sulla carta assorbente.

Quando saranno asciutte basterà riporle nel nostro cassetto ed evitare che si impolveriscano nuovamente.

I risultati saranno soddisfacenti!

In fondo ammettiamolo, in pochi sanno che basta questo incredibile prodotto naturale per pulire le spazzole per capelli.