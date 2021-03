L’arrivo di un cucciolo di cane nelle nostre case regala tanta gioia e armonia. Spesso però può essere difficile insegnargli le cose fondamentali ed educarlo per bene. Con questo articolo oggi vogliamo spiegare gli errori da evitare assolutamente quando educhiamo un cucciolo di cane.

Trattarlo come un bambino

Umanizzare il nostro cucciolo può essere controproducente, sebbene il cucciolo possa ricordarci in tutto e per tutto un neonato. Tenerlo sempre in braccio o farlo dormire con noi può essere un errore perché queste abitudini, una volta adulto, non riusciremo più a toglierle. Dunque, se una volta adulto non vogliamo che egli continui a dormire con noi è bene non dargli questa abitudine da cucciolo. Piuttosto forniamo al nostro cane una cuccia calda e confortevole in cui dormire sin da subito.

Non ammonire il cane quando sbaglia

Può capitare che, presi dalla tenerezza che suscita in noi, si tenda a non rimproverarlo se si comporta il modo sbagliato. Un cucciolo è come una tabula rasa ed impara dagli errori, se gli si fa capire cos’è giusto e cos’è sbagliato. Pertanto, se non lo ammoniamo da piccolo, il cane si porterà dietro gli stessi comportamenti errati anche da grande.

Dargli continuamente il nostro cibo

Se diamo questa abitudine al nostro cucciolo rischiamo che possa soffrire di problemi di peso ed obesità una volta adulto. Il cucciolo deve seguire un’alimentazione specifica adatta alla sua età. Il cibo che mangiamo noi possiamo concederglielo una tantum come premio, ma non deve assolutamente diventare un’abitudine.

Non addestrarlo

L’addestramento del cane dovrebbe iniziare intorno ai 4 mesi per un motivo molto semplice: essendo ancora un cucciolo, egli imparerà molto più in fretta. Anche se il nostro cane dovrà essere un semplice cane domestico, l’addestramento lo aiuterà a proteggersi da eventuali attacchi e situazioni di pericolo in cui potrebbe trovarsi.

Questi sono gli errori da evitare assolutamente quando educhiamo un cucciolo di cane. Se rispettiamo queste linee guida, educheremo il nostro cucciolo in modo semplice e corretta per farlo diventare un adulto sano, educato e felice.

Approfondimento

Chi possiede un cane ha un’alta probabilità di morire più tardi