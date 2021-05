Se abbiamo deciso, o stiamo decidendo, di trascorrere in Salento la nostra vacanza estiva, bisognerà tener conto di un aspetto importante.

I giorni che trascorreremo in questa magica terra non basteranno mai per visitarla in tutte le sue particolarità.

Ma quella che sveleremo oggi le supererà tutte perché si tratta di un posto davvero unico e magico!

Ma quella che sveleremo oggi le supererà tutte perché si tratta di un posto davvero unico e magico!

Infatti, questa incantevole spiaggia del Salento ci sorprenderà con le sue acque rigeneranti per la mente, i muscoli e la circolazione del sangue.

Le sorgenti di Torre Vado

Torre Vado è una delle coste del Salento più frequentate dagli abitanti e più gettonate dai turisti.

Ogni anno migliaia di persone si lasciano affascinare dalla sabbia finissima e dall’acqua cristallina di queste spiagge.

Poco prima di giungere in questi lidi è possibile fermarsi in uno squarcio di costa davvero speciale.

Stiamo parlando delle “Sorgenti”. Queste sono delle fonti sorgive sotterranee molto particolari, perché composte da acqua dolce pur confluendo continuamente nel mare.

Queste fuoriuscite hanno eroso per secoli le rocce degli scogli formando delle piscine naturali nelle quali immergersi. L’acqua di queste sorgenti rimane fredda durante tutto l’anno, quindi anche d’estate nonostante le temperature elevate.

Un’acqua fresca, rigenerante e tonificante

Immergersi in queste acque è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita.

Come è noto, l’acqua fredda in generale aiuta a tonificare i muscoli e la pelle. Ed inoltre stimola il flusso sanguigno, quindi è perfetto per migliorare la circolazione del sangue.

Oltre a ciò, immergersi in queste sorgenti è un ottimo toccasana anche bene alla mente. Infatti, ci vuole molto coraggio a calarsi in quest’acqua molto fredda, soprattutto dopo aver trascorso ore sotto il sole cocente. Ma chi lo farà avrà subito una scarica di adrenalina che gli cambierà la giornata e forse anche le vacanze.

Quindi ecco perché questa incantevole spiaggia del Salento ci sorprenderà con le sue acque rigeneranti per la mente, i muscoli e la circolazione del sangue.