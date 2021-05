L’aloe vera è certamente una delle piante più utili e preziose che possiamo tenere in casa. Non soltanto è bella da vedere e semplice da curare, ma ha anche innumerevoli proprietà benefiche per il corpo, per i capelli, e soprattutto per la pelle.

Un’alleata preziosa di cui dobbiamo prenderci cura. Purtroppo, però, a volte l’aloe comincia inspiegabilmente a perdere il suo colore sgargiante, diventando marrone e triste, o anche insolitamente molliccia. Ma perché avviene questo? In realtà si tratta di un nostro errore che compiamo senza accorgercene.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Attenzione a questo banale errore che molti fanno con l’aloe vera che la rende marrone e triste.

Se esposta troppo al sole può bruciarsi

Ma di quale errore stiamo parlando? Si tratta di un’azione semplice a cui spesso non pensiamo due volte, cioè quello di dimenticare la nostra piantina in pieno sole all’inizio della primavera. Soprattutto se l’abbiamo tenuta in casa durante la brutta stagione, l’aloe avrà bisogno di un po’ di tempo per riabituarsi all’esposizione al sole, e se il cambiamento avviene troppo repentinamente, le foglie rischiano di bruciarsi e diventare marroni.

Attenzione a questo banale errore che molti fanno con l’aloe vera che la rende marrone e triste. Ma come occorre comportarsi allora?

Abituiamola poco per volta all’esposizione solare

All’inizio della primavera conviene esporre la nostra piantina di aloe al sole soltanto per poche ore, preferibilmente al mattino presto o alla sera. Non lasciamo assolutamente la nostra pianta in pieno sole nelle ore più calde della giornata se non vogliamo che diventi marrone e molliccia. L’aloe dovrà abituarsi poco per volta all’esposizione solare, in modo da non bruciare le foglie. Possiamo anche preparare una sorta di ‘schermo parasole’ per la nostra pianta, che rimuoveremo per periodi sempre più lunghi fino a quando si sarà abituata al sole. Se la nostra aloe ci sembra malata o in difficoltà, ecco qualche consiglio per salvarla e impedire che muoia.