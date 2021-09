In pochi lo usano ma è questo il protagonista indiscusso per un viso giovane e radioso amato anche dalle star

Tutti gli utilizzatori e gli esperti del Mondo beauty considerano il retinolo uno dei migliori ingredienti di sieri e creme anti-age. A portalo nell’Olimpo dei prodotti più amati e apprezzati in tutto il Mondo hanno contribuito numerose celebrities come Victoria Beckham, Cindy Crawford, Jennifer Lopez e Eva Longoria, che hanno dichiarato di utilizzarlo quotidianamente nelle loro routine di bellezza e di non poterne fare a meno.

Come spiegano gli esperti del settore il retinolo, ovvero la vitamina A, ha l’incredibile capacità di velocizzare il processo di rinnovamento cellulare. Stimolando la cheratolisi, ossia lo sfaldamento e successiva rimozione delle cellule morte, aiuta a fare spazio a nuove cellule epidermiche sane e ricche di collagene. Ecco perché seppur in pochi lo usano, questo è il protagonista indiscusso per un viso giovane e radioso amato anche dalle star.

I guru di bellezza amano il retinolo non solo perché cancella le linee di espressione e leviga le rughe più profonde. Lo considerano indispensabile perché già dai primi utilizzi aiuta a dare all’incarnato un aspetto più uniforme e radioso, attenuando in maniera significativa i danni del sole e le macchie scure. Inoltre il retinolo ha una efficace azione contro l’acne perché ridimensiona i pori dilatati e riduce la secrezione delle ghiandole sebacee.

Il retinolo è un ingrediente che va utilizzato seguendo alcune semplici precauzioni. Gli esperti consigliano di introdurlo gradualmente nella propria routine: scegliere un prodotto a bassa concentrazione, testare su una zona circoscritta e valutare la reazione della pelle. Inoltre è bene evitare la zona del contorno occhi ed evitare l’esposizione ai raggi del sole. Il retinolo è infatti fotosensibilizzante, quindi l’ideale è utilizzarlo la sera in stagioni come autunno e inverno, quando non passiamo tante ore esposti al sole.