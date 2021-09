Durante la settimana del 16 agosto il titolo azionario Softec è salito di oltre il 65% una performance che ha portato Borsa Italiana a sospendere gli ordini al meglio. Tuttavia, dopo un rialzo del 65% in una settimana un ritracciamento potrebbe essere anche fisiologico.

Ed è proprio quello che sta succedendo a Softec. Dopo il mega rialzo, infatti, le quotazioni hanno proseguito nel loro rialzo fermandosi sul II obiettivo di prezzo in area 2,82 euro da dove è iniziato un ritracciamento tuttora in corsa. La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto un ribasso del 7,5% che potrebbe segnare l’inizio di una discesa almeno fino in area 2 euro. Tutto dipenderà da quanto accadrà in area 2,42 euro/2,5 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a un ulteriore affondo ribassista con obiettivo in area 2 euro. L’eventuale rottura in chiusura di questo importante supporto, oltre che importante soglia psicologica, farebbe scendere le quotazioni di Softec fino in area 1,5 euro. Notiamo che trattasi del livello dal quale è partito il rialzo monstre cui abbiamo assistito a metà agosto.

Dal punto di vista della valutazione qualunque sia l’indicatore utilizzato notiamo che le azioni Softec risultano essere sopravvalutate. Questo approccio al titolo, quindi, non fornisce ulteriori informazioni che possano incentivare all’acquisto.

Prima di concludere vogliamo evidenziare un aspetto che deve far aumentare il livello di prudenza di chi si voglia avvicinare al titolo. Attualmente la capitalizzazione di Softec è di poco superiore ai 6 milioni di euro. Inoltre gli scambi sul titolo sono molto rarefatti. Basti pensare che normalmente il controvalore scambiato in una settimana era inferiore ai 10.000 euro. Anche durante la settimana del forte rialzo il controvalore scambiato non ha superato i 100.000 euro. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere soggetto a forti oscillazioni con conseguenti forti perdite potenziali in conto capitale.

