Noi italiani siamo dei veri fanatici del caffè. Certo, fortunatamente non tutti sono come Rafael Lozano, un uomo che si definisce un vero caffeinomane e dice di consumare anche 30 caffè al giorno.

La verità è che ogni scusa è buona per sorseggiarne una tazzina fumante.

C’è addirittura chi dice di non riuscire a svegliarsi senza un caffè. E chi ne è talmente legato da avvertire dei veri e propri dolori fisici da astinenza quando non ne beve.

Il problema è che il caffè, se consumato in grandi quantità, può realmente danneggiare l’organismo. Può provocare problemi cardiaci, aumentare la tachicardia, ansia, insonnia, e tanto altro.

Ecco perché l’ideale sarebbe limitarne il consumo a 3-4 tazzine al giorno o, ancora meglio, sostituirlo con una versione simile ma più delicata. In particolare esiste un sostituto del caffè molto valido, e che apporta davvero parecchi benefici. Anzi, chiamarlo “sostituto del caffè” è quasi riduttivo.

In pochi lo comprano ma sarebbe questo secondo gli esperti il miglior sostituto del caffè e ridurrebbe stress e disfunzione erettile. Scopriamo insieme a cosa ci riferiamo.

Molti benefici

Stiamo parlando del ginseng. I benefici che esperti del settore attribuiscono a questo prodotto naturale sono davvero molti.

Anche se non esistono prove certe dei suoi poteri, il ginseng è utilizzato per le sue proprietà calmanti e rilassanti, e per ridurre lo stress e la debolezza.

Le sue proprietà benefiche per l’organismo sarebbero davvero infinite. Gli estratti ricavati dalle radici del ginseng sono preziosissimi. Secondo vari studi al riguardo sarebbe un rimedio potente contro l’invecchiamento e persino contro l’impotenza. E tutto ciò sarebbe dovuto alle sue proprietà rivitalizzanti e afrodisiache.

Ecco perché in pochi lo comprano ma sarebbe questo secondo gli esperti il miglior sostituto del caffè e ridurrebbe stress e disfunzione erettile.

Contrindicazioni

Così come il caffè potrebbe interferire con l’assunzione di alcuni farmaci, così l’utilizzo del ginseng dovrebbe essere limitato in alcuni casi. Ecco perché le indicazioni sopra descritte non si sostituiscono al parere di uno specialista.

In caso di dubbi o problemi di salute, si consiglia di rivolgersi per un parere al proprio medico di fiducia.

