Ecco quali sono i rimedi economici e naturali per riprendere il mascara secco prima di buttarlo definitivamente via.

Ci sono dei trucchi di cui non si può assolutamente fare a meno e che sono presenti in ogni beauty-case. Tra questi, possiamo citare il mascara, basta solo il suo utilizzo per avere uno sguardo più intenso.

Alcune volte però capita che il mascara si asciughi prima del previsto, questo perché non abbiamo sicuramente adottato i giusti accorgimenti.

Vediamo allora quali sono i rimedi economici e naturali per riprendere il mascara secco prima di buttarlo definitivamente via.

Latte

Tra vari rimedi economici e naturali per riprendere il mascara secco, sono stati consigliati il microonde, il bicchiere d’acqua calda e tanto altro.

In pochi lo sanno ma anche il latte può essere utilizzato per allungare la vita a un mascara secco. Questa è una soluzione di emergenza, se proprio si è impossibilitate a comprarne uno nuovo.

Il latte, meglio se riscaldato, rende le parti solide del mascara più morbide, rendendolo così più fluido e riutilizzabile.

Aloe vera

Tra i vari rimedi anche l’aloe vera ci permette di diluire il mascara e riprenderlo prima di buttarlo via definitivamente. Consigliamo di versare da una a tre gocce al massimo direttamente nel tubetto del mascara.

Ruotiamo lo scovolino così da mescolare il gel di aloe vera con il mascara presente all’interno.

Per notare il risultato si consiglia di passare lo scovolino sul polso per vedere se si sono formati grumi . Se ve ne sono, possiamo aggiungere altre due gocce di gel di aloe vera. Se nonostante quest’aggiunta continua a presentare grumi, è il caso di comprare un nuovo mascara.

Olio di cocco

Conosciuto per i benefici che apporta ai capelli e anche alla pelle, l’olio di cocco è adatto anche per riprendere il mascara prima di buttarlo. Come l’olio di ricino, anche questo risulta essere un ottimo alleato naturale per avere delle ciglia più lunghe e più folte.

Basterà qualche goccia di olio di cocco riscaldato da versare direttamente nel tubetto. Per mescolare utilizziamo lo scovolino o semplicemente agitiamo il tubetto.

Ecco quali sono i rimedi economici e naturali per riprendere il mascara secco prima di buttarlo definitivamente via.