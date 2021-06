Quando andiamo a fare la spesa, facciamo sempre sosta al banco della macelleria.

Scegliamo quale carne comprare tenendo in considerazione diversi fattori. Ad esempio, il colore, il taglio, l’origine dell’animale e tante altre caratteristiche. Solitamente, si tende a pensare che la carne bianca sia quella più magra. In realtà, è sbagliato demonizzare la carne rossa.

Attenzione, la premessa dovuta è che queste informazioni non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico. In caso di problemi, è sempre consigliabile affidarsi ad uno specialista.

Detto questo, esistono carni rosse che, se abbinate agli alimenti giusti, possono rientrare perfettamente in un regime alimentare sano ed equilibrato.

Esiste, però, un tipo di carne che è erroneamente visto come “magro”. Infatti, in molti pensano che questa carne sia magra ma si sbagliano di grosso perché è molto più grassa di tante altre tipologie. Scopriamo insieme di quale carne si tratta.

La carne di anatra

Stiamo parlando della carne di anatra. Quando si parla di “anatra”, si fa riferimento a diversi esemplari della famiglia degli Anatidi. La carne che troviamo oggi al supermercato, però, proviene quasi tutta da allevamenti.

La carne d’anatra è molto energetica. Ha un buon contenuto di ferro. Per questo motivo, infatti, può essere consigliata a chi si sente debole o ai soggetti anemici.

Bisogna anche ammettere, però, che la carne di questo animale non sia propriamente “magra”. Per farci un’idea, le carni considerate “magre” contengono una percentuale di grassi non superiore al 5% per 100 grammi di prodotto. Invece, 100 grammi di carne di anatra contengono 8 grammi di lipidi.

Sempre per questo motivo, quindi, potrebbe risultare anche difficile da digerire. L’errore in cui tante persone cadono, infatti, è considerare come carni grasse solo quelle più demonizzate, come succede per la carne del maiale. Ecco perché in molti pensano che questa carne sia magra ma si sbagliano di grosso perché è molto più grassa di tante altre tipologie.

