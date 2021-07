Le piante grasse possono essere definite come un vero e proprio “pezzo” di arredamento poiché contribuiscono a rendere la casa elegante e raffinata. Inoltre sono più facili da gestire poiché non necessitano di tante cure e attenzioni come altre piante.

Soprattutto non hanno bisogno di essere innaffiate ogni giorno, poiché hanno la capacità di trattenere l’acqua a lungo. L’unica cosa da tenere in considerazione è la loro posizione. Infatti hanno bisogno di posti arieggiati e che garantiscano una buona esposizione solare, come il giardino o il balcone.

In questo articolo proponiamo una pianta grassa davvero bella e con un nome particolare.

Il cuscino della suocera

Non si sa il motivo per cui questa pianta grassa porti questo nome, forse perché è ricchissima di spine ma a parte le possibili ipotesi il suo nome scientifico è Echinocactus grusonii. Purtroppo gli esperti sostengono che rischia l’estinzione in natura.

Per quanto riguarda il terriccio da utilizzare, scegliamo quello adatto alle piante grasse e prima di versarlo aggiungiamo dell’argilla espansa. Come accennato, il cuscino della suocera non necessita di tanta acqua per cui innaffiamo solo quando il terreno è secco. Un consiglio è quello di controllare ogni tanto le radici e tagliamo quelle marce o che stanno marcendo. Attenzione all’utilizzo dei guanti resistenti per toccare la pianta e avvolgiamola con della carta o strofinacci vecchi.

Il segreto per rendere questa pianta grassa così meravigliosa è questo concime naturale

Passiamo adesso alla concimazione e anticipiamo che il cuscino della suocera ha bisogno di potassio e fosforo. Possiamo acquistare concimi specifici per le piante grasse oppure scegliere dei concimi naturali. Bolliamo le bucce di banana o di avocado per circa mezz’ora, frulliamo mettiamo il liquido nello spruzzino e innaffiamo ogni tanto. Oppure le interriamo. Ecco perché il segreto per rendere questa pianta grassa così meravigliosa è questo concime naturale.

