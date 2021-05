Il bucato fa parte della necessaria routine quotidiana. Missione ordinaria di ogni famiglia soprattutto quando ci sono bambini. I lavaggi frequenti, la temperatura scelta, la centrifuga non sempre sono un toccasana per le fibre.

Anche i prodotti industriali che utilizziamo per sgrassare e igienizzare i capi, nel tempo, possono incidere sulla persistenza della qualità dei tessuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Nei limiti del possibile, possiamo quantomeno utilizzare dei prodotti naturali. Infatti in pochi conoscono l’utilità di questo prodotto naturale straordinario per un bucato in lavatrice morbidissimo come nuvola di lana leggerissima.

La soluzione fai-da-te

Abbiamo la possibilità di creare un ammorbidente naturale fatto in casa. Prepariamo 500 ml di acqua e all’interno sciogliamo 50 grammi di acido citrico.

Useremo un contenitore di plastica pulito per la nostra miscela. Prima di ogni utilizzo, dobbiamo sbattere bene il flacone.

Ad ogni lavaggio useremo circa 100 ml di prodotto che abbiamo realizzato e lo versiamo nella parte della vaschetta preposta per l’ammorbidente.

Perché è efficace

L’acido citrico è una sostanza di origine naturale. Tant’è che è presente anche nella frutta, nel vino e nei funghi. Lo troviamo in commercio sotto forma di granuli fini.

Come ogni detergente o prodotto è importante etichettare il materiale acquistato, visto che non deve essere ingerito. Quindi va anche tenuto lontano dalla portata dei bambini.

A differenza dei prodotti industriali, questo ingrediente non contiene derivati del petrolio. Inoltre, normalmente, l’ammorbidente di tipo classico potrebbe creare una sorta di strato sottile di grasso sui capi che laviamo.

Questa peculiarità alla lunga potrebbe ridurre l’efficacia dei lavaggi e portare al deterioramento progressivo dei tessuti. Ma in pochi conoscono l’utilità di questo prodotto naturale straordinario per un bucato in lavatrice morbidissimo come nuvola di lana leggerissima. Utilizzeremo così almeno un ingrediente naturale che non danneggia i capi e conferisce una morbidezza che ci stupirà sin dal primo lavaggio.