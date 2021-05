Trascorrere una serata in terrazzo con gli amici di sempre e gustare un buon gelato sarà un modo per dare spazio alla convivialità. Oltre alla scelta della qualità dei gusti possiamo rendere singolare un momento insieme.

Possiamo servire il gelato a casa in diversi modi per dare spazio all’eleganza. Soprattutto per far respirare ai nostri amici un clima di accoglienza e calore familiare. Se vogliamo, ecco come approfondire e conoscere come servire il gelato a casa seguendo questi pochi suggerimenti a questo link.

Possiamo stupire i nostri amici con questa ricetta semplicissima da accompagnare al gelato per una serata dal sapore unico e speciale

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per 12 coni:

a) un uovo;

b) burro 60, grammi;

c) amido di mais, 60 grammi;

d) zucchero, 120 grammi;

e) farina di riso, 60 grammi;

f) fecola di patate, 60 grammi;

g) acqua calda, 120 grammi.

Preparazione

Per non impressionarci, possiamo pensare alla procedura che utilizziamo per preparare le crêpes. Una sola è la premura fondamentale che dobbiamo avere: la padella deve essere antiaderente. In buono stato. Se poi ne disponiamo, utilizziamo per la cottura una crepiera.

L’impasto

Seguendo queste indicazioni, possiamo stupire i nostri amici con questa ricetta semplicissima da accompagnare al gelato per una serata che diventa dal sapore unico e speciale. Iniziamo a scaldare in burro in un pentolino e lasciamo intiepidire.

Con un setaccio, mescoliamo tutte le polveri (amido di mais, fecola, farina di riso). Uniamo lo zucchero e iniziamo a mescolare aggiungendo man mano un poco di acqua calda.

A seguire aggiungiamo l’uovo e il burro e misceliamo bene fino ad avere un composto omogeneo.

La cottura

Scaldiamo bene la pentola o crepiera. Procediamo versando un mestolo piccolo del composto.

Lasciamo cuocere 3-4 minuti su un lato e 2 minuti circa sull’altro. Non è necessario ungere la padella.

Togliamo il composto raffermo e cotto dal fuoco, quando è ancora caldo, e lo avvolgiamo intorno ad un cono gelato che abbiamo acquistato prima. La nostra handmade prenderà la sua forma.

Sigilliamo bene i lembi di chiusura. Appena la forma ha preso corpo, sfiliamo dal cono.

Procediamo così per gli altri mestoli di composto a disposizione. In circa 40-50 minuti tra preparazione, cottura e messa in forma abbiamo preparato i nostri coni gelato handmade per servire in modo singolare il gelato a casa.

Ecco svelato quindi come possiamo stupire i nostri amici con questa ricetta semplicissima da accompagnare al gelato per una serata dal sapore unico e speciale.