Esperti di apprendimento, pedagogisti, psicologi infantili, neuropsichiatri, educatori, si occupano da sempre di teorie dell’apprendimento. Negli ultimi anni ci sono state alcune novità in questo ambito. Tesi comprovate che stanno sradicando anche le convinzioni più radicate. Una di esse è quella che prevede che lo studio più proficuo lo si faccia in un luogo chiuso. Privare l’individuo di stimoli che possano distrarlo per permettergli di concentrarsi sullo studio.

In pochi sanno che fare lezione così aiuta i bambini a concentrarsi e a imparare meglio

La neurobiologia fornisce la spiegazione che sta rivoluzionando la teoria dell’apprendimento e dell’insegnamento. Lo scienziato Stefano Mancuso, neurobiologo vegetale, ha preso spunto da alcuni studi effettuati in America sugli studenti dei college. Da tali studi emersi che il rendimento dei ragazzi che avevano la stanza rivolta sul parco erano maggiori rispetto e quelli che studiavano in stanze prive di vista sul verde.

Altri studi condotti su pazienti d’ospedale dimostravano che la degenza di coloro che alloggiavano in stanze con vista sul giardino era di gran lunga minore rispetto a quelli che non l’avevano. Vi era anche una importante diminuzione dell’uso dei farmaci antidolorifici. Ecco perché lo scienziato ha pensato di condurre alcuni test con la collaborazione dei bambini delle scuole elementari di Firenze. È stato chiesto loro di risolvere alcune prove che richiedevano alta concentrazione, una classe era all’interno dell’edificio mentre una era nel giardino. I risultati sono stati chiarissimi. I bambini all’esterno hanno brillantemente svolto le prove, dimostrando un rendimento di molto superiore agli altri.

Come è possibile tutto ciò?

La storia dell’evoluzione dell’uomo insegna che la mente umana percepisce il verde circostante come un ambiente benigno, privo di rischi e pericoli. Pertanto è portata a rilassarsi quando ne è circondata. Questa immediata fonte di benessere amplificata dalla produzione di serotonina, dona grandi capacità di concentrazione e quindi di apprendimento. Ecco perché gli insegnanti quando è possibile dovrebbero condurre le lezioni in cortile. In pochi sanno che fare lezione così aiuta i bambini a concentrarsi e a imparare meglio.