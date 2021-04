Tutti conosciamo oramai il famoso ormone che regola i ritmi veglia /sonno del nostro organismo, la melatonina.

La sua azione determina il nostro sonno, ormone che viene prodotto al buio dalla ghiandola pineale, produzione che aumenta gradualmente nel corso della notte per poi calare già dalla mattina.

Nel corso degli anni, diversi studi hanno evidenziato come la melatonina interviene positivamente anche in una serie di ulteriori processi.

I suoi benefici sono davvero molteplici , oltre a regolare il sonno risulta godere di una grande capacità antiossidante e favorisce la salute dei capelli. Aumenta le difese immunitarie, regola il controllo del peso, della sazietà e della proliferazione dei tumori.

In pochi conoscono l’effetto sorprendente di questo integratore non solo contro l’insonnia ma davvero miracoloso su pelle, capelli e tanto altro, ecco in che modo.

La melatonina interviene sull’invecchiamento cellulare causato dai danni prodotti dalle radiazioni ultraviolette. Dunque risulta essere molto efficace nel ridurre eritemi solari se viene assunta prima di lunghe esposizioni solari.

La malatonina agisce a livello cutaneo aumentando la produzione di cellule antiossidanti.

Può essere considerata una valida strategia anti-invecchiamento in quanto idrata e nutre la pelle rendendola morbida ed elastica.

Molto efficace risulta essere il suo utilizzo a livello topico sia per la pelle sia per i capelli.

Alcune ricerche hanno stabilito che la caduta dei capelli in autunno dipendono da una prolungata esposizione al sole e dal conseguente calo di produzione di melatonina.

Ormone che attraverso i recettori dei follicoli piliferi favorisce l’aumento della crescita dei capelli e ne riduce notevolmente la caduta.

Dunque la melatonina durante le ore notturne oltre a stimolare il sonno interviene favorendo anche la crescita dei capelli.

La melatonina oltre ai classici integratori, è presente anche in alcuni alimenti.

Cibi che possono contribuire naturalmente ad aumentare la quantità di questo nutriente nell’organismo.

Sostanza presente nel riso integrale, mais, avena, pomodori, ravanelli, legumi, frutta secca, banane, mele, ciliegie, uova e salmone.

Inoltre la melatonina risulta avere effetti benefici non solo agli occhi, riducendo il rischio di malattie degenerative ma anche allo stomaco alleviando il bruciore causato da ulcere e batteri.

In pochi conoscono l’effetto sorprendente di questo integratore non solo contro l’insonnia ma davvero miracoloso su pelle capelli e tanto altro, la melatonina risulta dunque davvero utile non solo per migliorare la qualità del riposo.

Come al solito si consiglia di consultare sempre un medico per approfondimenti eventuali.