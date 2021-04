Come tutti avremmo sicuramente notato abbiamo affidato e stiamo continuando ad affidare ai nostri telefoni tantissime informazioni, alle volte anche particolarmente private. Lo facciamo senza dubbio in nome della comodità, dimenticando alle volte i rischi a cui potremmo andare incontro. Difatti sebbene esistano moltissime strade per condividere in modo totalmente sicuro le proprie informazioni, è sempre bene mantenere alta l’attenzione. Così da evitare spiacevoli conseguenze.

Campanello d’allarme

D’altro canto le nuove applicazioni a nostra disposizione ci offrono quotidianamente un’opportunità a dir poco unica. Ad esempio WhatsApp, la famosissima applicazione di messaggistica istantanea, ci permette ogni giorno di comunicare con chiunque in qualsiasi momento. Proprio per questo praticamene tutti hanno un account aperto su quest’applicazione. Proprio per il grandissimo numero di utenti però, WhatsApp è sempre presa di mira da truffatori e malintenzionati. Infatti nell’usarla e nel godere degli indubbi benefici che offre, è bene sempre fare attenzione. Ad esempio non facendoci sfuggire alcuni campanelli d’allarme. Come quello che andremo a vedere tra poco. Infatti attenzione a quando si riceve questo messaggio inequivocabile perché potremmo essere nei guai.

Codice d’autenticazione

L’applicazione è assolutamente sicura e il team di informatici che ci lavora è sempre attento ad assicurarsi che tutto funzioni per il meglio. Proprio per questo motivo dobbiamo sempre insospettirci se arrivano messaggi inaspettati, come quello che andremo a vedere. Dunque dobbiamo fare attenzione a quando si riceve questo messaggio inequivocabile perché potremmo essere nei guai. Come sappiamo infatti nel momento in cui ci iscriviamo all’applicazione, o cambiamo telefono, WhatsApp ci invia un codice di autenticazione. Queste cifre servono a confermare all’app che effettivamente siamo noi a richiedere di poter utilizzare il profilo su un altro dispositivo. Bene, in molti hanno denunciato di aver ricevuto questo codice dall’app, senza che ne avessero fatto minimamente richiesta. Nel caso ciò accada non dobbiamo lasciar correre, perché potremmo incorrere in spiacevoli conseguenze.

Infatti sembra che alcuni malintenzionati, senza nessun motivo apparente, si divertano a bloccare gli account WhatsApp. Come? Molto semplice, gli basta solamente il nostro numero di telefono. Infatti facendo richiesta continua di un codice d’autenticazione andranno ad insospettire l’applicazione che giustamente sospenderà l’account. Possiamo però accorgerci di tutto ciò in tempo, proprio dal continuo arrivo di messaggi da parte dell’applicazione con i codici di autenticazione, che noi però non abbiamo richiesto. Se ciò accade infatti vi è un’alta probabilità che qualcuno stia cercando di attivare il nostro profilo su un altro telefono. Consigliamo dunque di contattare WhatsApp direttamente sul sito, per risolvere in tempo la situazione. Dunque attenzione a quando si riceve questo messaggio inequivocabile perché potremmo essere nei guai.