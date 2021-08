La nostra chioma è parte integrante dell’aspetto fisico e gioca un ruolo importante nel nostro apparire. Capelli folti e voluminosi fanno sempre la loro bella figura, ma per impreziosirli ulteriormente dovremmo pensare a qualcosa di diverso. È qui che fanno il loro ingresso in scena gli accessori.

Sono piccoli oggetti del desiderio diventati famosi perché indossati sui social dalle star più apprezzate. Ci permetteranno non solo di tenere in ordine i nostri capelli mai domi, ma di poter giocare con la chioma e adottare il look che preferiamo. Ecco gli accessori più alla moda dell’estate 2021 per capelli sontuosi e mai banali, scelti per il pubblico dalla nostra Redazione.

Un ritorno in grande stile

Tra gli accessori immancabili per un look giovane e ad effetto segnaliamo le coloratissime mollette bijoux. In grande voga negli anni ’90, le abbiamo già viste sfoggiare da note influencer del calibro di Chiara Ferragni. Le mollette bijoux ci permettono di esprimere il nostro stile come più ci piace. Inoltre, sono perfette sia per tenere a bada i capelli ribelli che per risaltare la coda alta.

Lo scrunchie non invecchia mai

Se vogliamo andare sul sicuro e non rischiare di apparire datate e fuori moda, dobbiamo per forza puntare sullo scrunchie. L’elastico celebre a partire dagli anni ’80 è una tendenza che ritorna costantemente e si fa spazio con prepotenza tra gli oggetti must have.

Dietro la sua apparente semplicità si nasconde uno stile fuori dal comune. Perfetto da legare attorno alla coda e ai capelli raccolti, dona un tocco in più di classe a ogni ragazza e donna che si rispetti. Per un’eleganza senza freni consigliamo poi le splendide versioni in velluto.

Gli accessori più alla moda dell’estate 2021 per capelli sontuosi e mai banali: il cerchietto bombato profuma di novità

Terminiamo la nostra lista con l’estroso ma sempre attraente cerchietto bombato, di moda dal 2019 grazie a un’idea di Prada. È l’acquisto ideale per risaltare al massimo la capigliatura, ma bisogna azzeccare l’abbinamento cromatico. Generalmente si consiglia per donne di una certa statura, ma le varianti sottili stanno particolarmente bene anche a chi manca qualche centimetro in altezza.

