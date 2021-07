Le macchie di smalto, insieme a quelle di ruggine, vino rosso e sangue sono tra le più temute in assoluto. Se una boccetta di smalto si rovescia nel lavandino, sul divano o sui nostri jeans, può essere una vera tragedia. Non è detto che i segni se ne vadano, a meno che non vengano trattati nel modo corretto. La soluzione universalmente riconosciuta è certamente l’acetone, ma siamo certi che sia la migliore? Esistono rimedi naturali che grazie alla loro “aggressività” rimediano all’imprevisto in modo ancor più efficace.

Tra questi spicca una miscela che si prepara in meno di un minuto con aceto bianco e limone. Altro che acetone questi 2 ingredienti naturali eliminano le macchie di smalto da qualsiasi superficie. Vediamo come e quali sono gli altri detergenti naturali a prova di smalto.

Rimuovere lo smalto senza acetone si può con queste soluzioni naturali

Se siamo avvezzi a preferire rimedi naturali o più semplicemente non abbiamo a disposizione altro, possiamo rimuovere lo smalto con aceto e limone. Altro che acetone questi 2 ingredienti naturali eliminano le macchie di smalto da qualsiasi superficie. Questa soluzione è parecchio aggressiva, a causa della forte acidità dei suoi componenti. Per prepararla basta mischiare in un contenitore due parti di aceto bianco e una parte di limone spremuto. Applicando la soluzione con un po’ di cotone su qualsiasi superficie, vinceremo le macchie di smalto. È possibile che lo smalto non vada via alla prima passata, in tal caso basterà ripetere l’operazione più volte.

Altri rimedi

Esistono anche altri rimedi naturali che possono fare al caso nostro. Tra questi il primo è l’olio di oliva, da usare soprattutto per rimuovere lo smalto dalle unghie, visto che nutre anche la pelle. Altrimenti possiamo applicare l’alcool, oppure, anche se in pochi lo sanno, il dentifricio. Infatti, lasciare il dentifricio sulla macchia per qualche minuto è un rimedio molto efficace e lo è ancora di più se aggiungiamo al dentifricio un po’ di bicarbonato.

Approfondimento

Sono questi i 3 rimedi ecologici davvero efficaci per far sparire da ogni superficie e materiale le temutissime macchie di sangue