È una realtà nota a tutti: viviamo in un mondo pieno di pericoli. Ci sentiamo spesso con quel senso di timore che ci pervade nel nostro quotidiano. L’incertezza generata dai momenti che stiamo vivendo inoltre ha fatto aumentare le azioni malavitose. I giornali sono pieni di notizie riguardo furti, rapine, colluttazioni, omicidi ed altri spiacevoli avvenimenti che attualmente la società sta vivendo. A volte ci dicono che la nostra paura è eccessiva e tutto quello che facciamo per proteggerci da possibili inconvenienti è soltanto un’ossessione. Forse però non in molti ricordano il celebre modo di dire che recita “prevenire è meglio che curare”! Vediamo quindi degli infallibili metodi per capire se lo sportello del bancomat è stato manomesso.

Gli sportelli dei bancomat sono i primi ad essere manomessi dai malviventi

Anche qui, le notizie esplodono nei TG, nei giornali, sui social ecc. I nostri risparmi sono molto appetibili per questi soggetti che conducono uno stile di vita al di fuori della legge. Le rapine all’interno di poste o banche è diventata molto complicata, essendoci numerosi sistemi di salvaguardia del contante. Allora la strada più facile sembra quella di prendere come bersaglio l’ATM esterno. Veramente ne sentiamo di ogni, si fanno esplodere, si distruggono, si manomettono. Cose che creano il panico solo al pensiero di prelevare qualche spicciolo, in quanto i dati potrebbero restare memorizzati all’interno di un sistema illegale.

Bisogna prestare attenzione a questi semplici segnali che ci fanno intendere che lo sportello è stato manomesso

Dobbiamo seguire questi infallibili metodi per capire se lo sportello del bancomat è stato manomesso. La prudenza non è mai troppa ed infatti in questi casi bisogna conoscere alla perfezione ogni minimo segno di manomissione. Innanzitutto quando si fa un prelievo al bancomat bisogna guardarsi intorno e capire se c’è qualcuno che ci osserva, soprattutto quando inseriamo il codice segreto. Inoltre, è importantissimo verificare lo stato estetico della macchina stessa. Si deve osservare se sono visibili segni di manomissione nel vano in cui inserire la carta, segni di colla, graffi rilevanti. Sotto questo aspetto è necessario verificare se il bancomat è ben ancorato all’intero sistema oppure se è molto traballante. Questo potrebbe dirci se è presente una maschera esterna che memorizza tutti i nostri dati. Infine verificare sempre che le banconote erogate non abbiano particolari macchie indelebili ingiustificate.