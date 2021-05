Molti dei nostri Lettori sono investitori intelligenti e per questo ci capita spesso di segnalare le opportunità di investimento immobiliare più promettenti.

Nel mercato immobiliare ci sono molte occasioni anche per i piccoli risparmiatori come abbiamo visto in questo articolo.

Molto spesso abbiamo anche parlato di quel curioso fenomeno per cui alcune amministrazioni locali danno la possibilità di acquistare a prezzi irrisori a determinate condizioni. Si tratta di misure volte a favorire la ripopolazione di alcune zone isolate e spopolate.

Oggi vedremo che è incredibile ma regalano le case in quest’isola greca col mare cristallino e le spiagge candide.

Case gratis su questa isola greca

In Italia alcuni comuni hanno messo in vendita per pochi euro case da ristrutturare site in zone isolate e che soffrono di uno spopolamento progressivo. L’intento dei promotori di questo tipo di politiche è quello di favorire il turismo e l’economia locale e ha mostrato una notevole efficacia. Quello che in pochi sanno è che anche la Grecia sta attivando politiche di questo tipo.

Lo spopolamento è infatti uno dei principali problemi della Grecia insulare, che risente di una crisi economica di lungo corso nonostante le potenzialità produttive di questi territori.

È incredibile ma regalano le case in quest’isola greca col mare cristallino e le spiagge candide

In Grecia esiste un’isola nel mare Egeo dalle spiagge candide e dal mare cristallino e dalla storia millenaria. Si tratta dell‘isola di Antikythera, chiamata in italiano anche Cerigotto.

Al momento è stata annunciata la “vendita” gratuita di case, in cambio della promessa inserita nel contratto di vendita, di abitarle (durante tutto l’anno) e ristrutturale.

Lo scopo di questa promozione mira a favorire la ripopolazione di un borgo che conta poche decine di abitanti ma che è ricco naturalisticamente e culturalmente. L’isola infatti vanta 50 km di coste e spiagge splendide, un terreno fertile e un clima temperato.

La proposta sembra davvero allettante, cosa aspettiamo a coglierla? Per il momento alcune famiglie hanno aderito all’iniziativa e noi cosa aspettiamo a ripopolare la magnifica isola di Antikythera?