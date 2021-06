Non è sempre vero che dopo una certa età bisogna prendersi cura della propria pelle, in realtà prima si inizia meglio è. Il viso tende a mostrare i segni della vita che conduciamo, quindi è importante avere sane e buone abitudini.

Sono tanti i prodotti commerciali che permettono di prenderci cura del nostro viso. Anche la natura ci offre una disponibilità di risorse per fare lo stesso, in modo facile ed economico. Tra gli ortaggi che possiamo utilizzare per preparare una maschera del viso abbiamo a disposizione il broccolo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

In pochi ci pensano ma grazie a questo ortaggio è possibile creare una maschera viso per una pelle liscia e compatta

Il sogno di ogni donna è quello di avere una pelle liscia e compatta, tanti sono i prodotti che promettono di raggiungere questo risultato. Grazie a questo ortaggio verde è possibile ottenere un effetto incredibile sulla pelle.

I broccoli sono ingredienti molto utilizzati in cucina per preparare dei piatti unici e gustosi. Ma possono anche essere utilizzati come elisir di bellezza che aiutano la pelle a sembrare più giovane. Questi possono migliorare la qualità della pelle, la rendono più liscia e luminosa. Svolgono un’azione naturale rimpolpante ed è indicata per le pelli più mature.

Preparazione della maschera

Preparare questa maschera viso è davvero semplice, basteranno poche e semplici mosse per ottenere un viso più compatto. Prendiamo circa dieci broccoli, due cucchiai di olio extravergine d’oliva e due cucchiai di olio di mandorle. Bolliamo i broccoli e successivamente frulliamoli. Aggiungiamo poi i due olii e creiamo una crema omogenea. Applichiamo sul viso con movimenti circolari e in modo uniforme, lasciamo in posa per 15 minuti e laviamo con acqua tiepida. Il viso risulterà più disteso, la pelle più compatta, luminosa e liscia. In pochi ci pensano ma grazie a questo ortaggio verde è possibile creare una maschera viso per una pelle liscia e compatta