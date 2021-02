I broccoli, ricchi di vitamina C, sali minerali, zinco, potassio sono dei potenti alleati per la salute. Particolarmente indicati per coloro che seguono una dieta, sono ottimi per combattere il rischio di tumori e malattie cardiovascolari.

A molti il sapore di questo ortaggio non piace, eppure le possibilità di utilizzare i broccoli in cucina sono infinite. Abbinati a una pastasciutta, poi si trasformano in un primo super sfizioso. La ricetta proposta, infatti, piacerà anche a coloro che non amano particolarmente questo ortaggio.

Si tratta di una ricetta semplice e alla portata di tutti, pronta in poco tempo e che necessita di pochissimi ingredienti. In pratica, tutti ingredienti già presenti nella dispensa.

La ricetta semplice e veloce per cucinare i broccoli in un primo super cremoso.

Ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per quattro persone:

a) 400 grammi di linguine;

b) 500 grammi di broccoli;

c) olio evo, quanto basta;

d) sale, quanto basta;

e) pepe, quanto basta;

f) formaggio grattugiato, quanto basta.

Preparazione

Lavare accuratamente i broccoli prima di procedere staccando le cime dal torsolo.

Versare dell’acqua in una pentola, aggiungere un po’ di sale e portare ad ebollizione prima di gettarci dentro i broccoli.

I broccoli dovranno cuocere per circa dieci minuti. Nel frattempo riscaldare dell’olio evo in una pentola antiaderente prima di scolarci dentro i broccoli, lasciandone qualcuno da parte. Togliere la pentola dalla fiamma prima di scolare i broccoli.

Cospargere i broccoli con dell’acqua di cottura e aggiungere sale e pepe a piacere. Si consiglia, però, di non esagerare con il sale.

Cuocere i broccoli a fuoco medio fino a quando non risulteranno quasi una crema.

Intanto portare nuovamente a bollore l’acqua di cottura dei broccoli prima di gettarci dentro le linguine.

Mentre la pasta cuoce unire i broccoli che erano stati lasciati da parte al resto del condimento.

Scolare la pasta nel condimento, aggiungere un po’ di acqua di cottura e saltare la pasta con i broccoli in padella per qualche istante.

La pasta con i broccoli sarà ottima se servita calda dopo un’ulteriore spolverata di pepe e di formaggio grattugiato. È possibile omettere il formaggio se si preferisce senza.

In questa ricetta si sono utilizzate le linguine ma potranno essere utilizzati tranquillamente altri formati di pasta sia lunghi che corti. Saranno perfetti anche spaghetti, fusilli e farfalle.

Ecco spiegata la ricetta semplice e veloce per cucinare i broccoli in un primo super cremoso.

