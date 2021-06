Avere una bella cera è sintomo di salute e soprattutto ha un impatto estetico importante per la nostra autostima. Spesso quando siamo stanche, dormiamo male e siamo stressate sviluppiamo delle brutte borse sotto gli occhi.

È importante quindi curarsi da dentro con dei buoni integratori di melatonina e vitamine per aiutare le nostre difese. In più facciamo attenzione al nostro bioritmo naturale e ristabiliamo un equilibrio salutare per non stressare le ghiandole surrenali.

Un ottimo vegetale che può aiutarci a depurare le surrenali che producono l’ormone dello stress è la carota. Bere centrifughe e frullati a base di carota sarà una soluzione perfetta per assumere vitamine e carotene.

Queste sostanze sono altamente benefiche per la pelle, per l’intestino e l’apparato digerente. In più innalzano il livello di melatonina e vitamina D per proteggerci dai raggi solari e aiutarci ad avere una perfetta abbronzatura. Ma c’è ancora un altro utilizzo per cui possiamo utilizzare la carota a livello cosmetico, vediamo quale.

Un siero per il viso a base di carota per avere una bella cera

In cucina non si preparano solo alimenti da mangiare ma anche cosmetici. In poche conoscono questo magico trucco per far sparire le occhiaie e migliorare il colorito del viso con un tubero che usiamo tutti i giorni in cucina.

Prendiamo delle carote e laviamole, poi tagliamole a rondelle. Facciamole seccare in forno o con un essiccatore, mettiamole poi in un barattolo e copriamo con dell’olio vegetale.

Scegliamo olio di oliva, di colza o altri a nostro piacimento. Facciamo riscaldare il barattolo ben chiuso con il tappo a bagnomaria. Lasciamolo in immersione a riscaldare da 2 a 3 ore ed infine filtriamo.

Il liquido che resterà sarà il nostro olio di carote con un potente effetto antiossidante e con una forte tenuta di betacarotene. I suoi usi possono essere sia cosmetici che alimentari.