Il cibo di eccezione per chi va di fretta o mangia fuori casa è il panino. C’è chi lo compra, chi lo cucina e chi lo assembla, mettendo i condimenti preferiti fra due fette di pane. Una soluzione che tutti conoscono, ma che in pochi considerano, potrebbe esserne un grande sostituto. Ecco una alternativa incredibilmente valida al pane per fare piatti velocissimi e gustosi con pochi ingredienti. Serve davvero poco per prepararla e la si può riempire di qualsiasi condimento, rendendola perfetta per pranzi d’emergenza e cene leggere.

Poco per farla ed altrettanto per comprarla

Il suo costo contenuto e la semplicità nel riprodurla a casa la rende una interessante alternativa al pane. La tortilla è la soluzione d’emergenza perfetta per chi non ha tempo, ma anche per chi vuole provare un po’ di street food. Avendo un sapore delicato non distorce con nessun condimento, rendendola versatile e adattabile a qualsiasi ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La tortilla messicana nella sua forma ricorda molto la piadina nostrana, ma differisce in molti aspetti. Dapprima la farina usata, di mais per la tortilla e di frumento 00 per la piadina. L’alternativa messicana al pane non ha bisogno di lievito e non prevede l’uso di grasso animale per la sua realizzazione. È tra l’altro più sottile e piccola rispetto alla variante italiana.

Ecco una alternativa incredibilmente valida al pane per fare piatti velocissimi e gustosi con pochi ingredienti

Scegliere l’una o l’altra non fa differenza, poiché il succo rimane lo stesso. La piadina e la tortilla sono alternative incredibilmente valide al pane. Le si può farcire con carne o verdure o entrambe, ma in generale possono essere di accompagnamento a qualunque condimento. C’è chi poi le abbina con il guacamole, la salsa messicana a base di avocado squisita e semplice da fare. A coloro che non hanno timori nel provare nuove cucine potrebbe interessare questa particolare insalata hawaiiana.