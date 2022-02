In padella o alla griglia ma anche alla brace questo taglio di carne così tenero sorprenderà per il sapore e il prezzo economico

In Italia è poco conosciuto. Appartiene al quinto quarto e per questo, non è nemmeno valorizzato. Eppure, chi lo apprezza a tavola gode di una prelibatezza succulenta e gustosa. Addirittura, in Argentina l’entraña è un taglio costoso e molto ricercato.

Questo muscolo di bovino che può essere di vitello e anche equino, si trova spesso dai macellai che lo svendono. Questione di tradizione, perché nel Belpaese si valorizzano altri tagli più conosciuti e ritenuti anche più pregiati. Ingiustamente, questo è considerato povero. Tuttavia, in alcune regioni gode di buona fama. Ad esempio, in Sicilia, sono famosi gli straccetti di questa parte di animale che si consumano per strada, per un degno street food.

Un taglio prezioso e veloce da preparare

Grazie al suo gusto forte e deciso, si utilizza per offrire un tocco in più agli hamburger e anche al famoso ragù alla bolognese. A Padova è conosciuto come Straeca, taglio equino che è un vero capolavoro, da gustare anche crudo, alla tartara. Anche la Puglia ne apprezza le virtù tanto che gli involtini cotti in umido rappresentano un’eccellenza del territorio.

In particolare, si tratta di un taglio davvero speciale per la sua unicità di gusto. Inoltre, è un pezzo molto morbido nemmeno difficile da cucinare. In padella o alla griglia, ma anche alla brace, si può gustare nella sua sapidità originale.

Attenzione a non esagerare con i tempi di cottura per non violentare la carne e rischiare che diventi troppo asciutta e gommosa. Pertanto, siamo di fronte ad un taglio di carne sano, veloce da preparare, poco costoso e dai valori nutrizionali di gran vanto.

Si tratta del diaframma, che in pochi conoscono e che riserva delle sorprese anche ai buongustai. Quando andiamo a comprarlo, il macellaio rimuove la pelle che ricopre quel muscolo che nell’animale è ubicato dietro allo sterno, attaccato alle ultime costole. In Italia, si è soliti gustare questo taglio di carne senza la pellicola. A differenza dell’Argentina dove sono molti i ristoranti nei quali si mangia carne alla brace e che grigliano il diaframma con la pelle. In effetti, è una sorta di copertura che sigilla la carne, riducendo ancora di più il tempo di cottura.