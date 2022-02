Passati i giorni della merla, il primo giorno di febbraio è lì a ricordarci che siamo ancora in pieno inverno. La situazione riguarda in particolare il Sud e la parte meridionale del Centro Italia. Il vortice di bassa pressione, che da ieri ha investito la Penisola, l’abbandonerà definitivamente nel corso della nottata.

Infatti il fronte freddo lascerà il posto all’alta pressione per alcuni giorni. Al Nord, infine, permane l’allarme piogge, con conseguenze sulla minore qualità dell’aria (maggiore smog) e l’emergenza degli invasi d’acqua ormai a secco.

Procediamo con ordine, dunque, anticipando solo che freddo e pioggia con vento forte persisteranno ancora per oggi.

Oggi ancora protagonista il vortice freddo con pioggia e vento forte

La saccatura artica che da ieri si è abbattuta sull’Italia dominerà la scena anche oggi al Sud. Dal medio Adriatico (Abruzzo e Molise) fino alla Sicilia, i venti risulteranno freddi e sostenuti e i relativi mari mossi o molto mossi.

Questa situazione sarà localmente caratterizzata da piogge, a tratti anche intense e persistenti. Non si escludono nevicate a media-alta quota, specie lungo i rilievi dell’Appennino.

Tuttavia, la buona notizia è che questo nucleo di area fredda è in transito ed oggi dovrebbe essere al suo epilogo. Già da domani l’alta pressione dovrebbe iniziare a imporsi sempre di più, regalando un clima più mite da Nord a Sud.

A dire il vero, al Nord già oggi la situazione è decisamente migliore rispetto al Meridione, tranne qualche nevicata sulle Alpi di confine.

Freddo e pioggia con vento forte al Centro Sud ma è in arrivo l’alta pressione con temperature gradevoli

Mercoledì e giovedì si prevede cielo stabile e soleggiato e temperature in rialzo su ampie aree del Paese. Solo lungo le Alpi la situazione resterà invariata.

Al Sud avremo ancora venti provenienti dai quadranti settentrionali, cielo sgombro da nubi e mari ancora mossi.

Nelle giornate di venerdì e sabato qualche perturbazione umida e fredda interesserà le aree centro-occidentali, specie la Toscana. Tuttavia, si tratterà di fenomeni di impatto modesto e caratterizzati più dalla nuvolosità che dall’intensità delle precipitazioni.

Il tempo, in definitiva, risulterà gradevole in rapporto al periodo.

Il grave problema della siccità

Tuttavia sole e temperature (relativamente) gradevoli d’inverno non sono l’ideale per l’ambiente e la natura, specie se prolungate nel tempo. Al Nord la mancanza di precipitazioni importanti ormai da un paio di mesi è divenuta preoccupante.

Questa situazione anomala sta mandando in secca il Po e i grandi laghi come quello Maggiore o quello di Como. Altrettanto preoccupante è lo stock idrico sotto forma di nevi tra le Alpi e l’Appennino. La situazione risulta particolarmente grave per allevatori e agricoltori, specie non appena giungerà la primavera e le colture avranno bisogno di acqua per crescere.

Approfondimento

