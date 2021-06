A chi non è mai capitato di perdersi l’offerta strepitosa di un volo a prezzi stracciati perché non siamo stati abbastanza veloci nell’acquisto? Tutti sanno che i prezzi dei voli possono fluttuare anche di molto da un giorno all’altro, e che a volte possiamo fare dei veri affari se azzecchiamo il momento giusto. Ma come sapere esattamente quando è il momento di acquistare un volo per assicurarci l’offerta migliore? Esiste un semplicissimo strumento che può aiutarci a prendere la decisione giusta.

È questo il trucco che pochissimi usano per sapere quando i prezzi dei voli scendono e acquistarli nel momento più conveniente.

Attiviamo l’avviso prezzi

Ma di quale trucco stiamo parlando? Si tratta di una feature dei maggiori siti di ricerca voli, su cui possiamo recarci per paragonare tratte, orari e prezzi di molte compagnie aeree. Questi siti offrono non soltanto un utilissimo servizio di comparazione tra i voli, ma anche uno strumento molto meno conosciuto e utilizzato. Si tratta dell’avviso prezzi. È questo il trucco che pochissimi usano per sapere quando i prezzi dei voli scendono e acquistarli nel momento più conveniente. Ma come funziona questa utilissima feature?

Verremo avvisati quando il prezzo scende

L’avviso prezzi, o price alert, è facilissimo da usare: selezioniamo la tratta che ci interessa, e poi attiviamo l’avviso. Generalmente basta schiacciare su un tasto a forma di campanello. A volte il sito o l’app che stiamo utilizzando ci propone di attivare l’avviso, in qual caso basta cliccare ‘ok’. In questo modo riceveremo una mail o una notifica quando il volo a cui siamo interessati cambia di prezzo. Potremo quindi individuare il momento migliore per acquistare il volo, quando il prezzo è più conveniente. Ricordiamo sempre di cancellare i cookie quando facciamo ricerche sulle compagnie aeree, perché i prezzi aumentano anche in base a quante volte cerchiamo una tratta. Ma ci sono anche altri trucchi per spendere meno in vacanza. Ecco quali sono i veri trucchi di cui nessuno parla mai per spendere poco e divertirsi.