L’estate è alle porte, ed è giunto il momento di programmare le vacanze. Quale meta migliore di una splendida isola dalle acque cristalline, dalle mille meraviglie ma dai prezzi bassi e facilmente raggiungibile? Un paradiso del genere esiste, ed è a portata di mano vicinissimo all’Italia.

Per delle vacanze al mare economiche ma dal divertimento assicurato scegliamo questa isola dalle spiagge cristalline raggiungibile anche in macchina.

Dirigiamoci verso la splendida Leucade

Ma di quale isola stiamo parlando? Della splendida Leucade, una delle isole ionie sulla costa occidentale della Grecia. Leucade, anche chiamata Leuca, o in lingua locale Lefkàda, è l’unica isola greca raggiungibile in macchina dalla terra ferma. È infatti collegata alla terra ferma con un ponte e con una strada rialzata che attraversa una laguna.

Ma quali sono i vantaggi di una vacanza a Leucade?

Perfetta per il relax e l’avventura

I prezzi greci sono certamente più bassi di quelli italiani, e una vacanza a Leucade sarà più economica di una in Italia, dal prezzo dell’hotel a quello dei pasti fuori casa, e naturalmente a quello delle spiagge attrezzate. Potremo infatti trascorrere tutto il giorno in spiaggia per pochi euro. Ma se siamo amanti anche dell’avventura, Leucade non offre solo spiagge. Avventuriamoci nell’interno per fare il bagno sotto splendide cascate azzurre o per un trekking nella frescura di un bosco. I windsurfer ameranno particolarmente la spiaggia di Vassiliki, nel sud dell’isola, larga e spaziosa perfetta per gli sport d’acqua. Se ci interessa la storia di questa regione, visitiamo il museo locale nella capitale dell’isola, anch’essa chiamata Lefkada.

