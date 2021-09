L’autunno porta con sé l’arrivo di numerosi frutti della terra ricchi di proprietà benefiche. In questo periodo sono diffusi i funghi, ricchissimi di vitamine, le castagne, nutrienti e leggere e i frutti come i cachi e i kiwi. Si tratta di prodotti ottimi per la salute e con un gusto unico che dovremo assolutamente consumare in questo periodo approfittando della stagionalità.

Negli ultimi anni è arrivata una novità nei nostri supermercati, un frutto mai visto prima: in molti si chiedono che sapore abbia eppure questo frutto è ottimo per la salute e la linea. Vediamo di che si tratta.

Una novità dal gusto antico ma dalla forma nuovissima

Un piccolo frutto ancora sconosciuto ai più sta pian piano apparendo nelle corsie dei nostri supermercati. Dalla forma rotonda e di colore verde, questo frutto ha la forma di una bacca e potrebbe farci pensare a un frutto di bosco.

Il frutto di cui stiamo parlando viene commercializzato sotto vari nomi, nergi, kiwiberry e baby kiwi. Non si tratta di un frutto di bosco, bensì di una versione in miniatura dei più celebri kiwi.

Se prestiamo attenzione, infatti, la forma e il colore sono proprio quelli dei kiwi, con la differenza che il nergi non ha la buccia pelosa ma è ricoperto da uno strato liscio e sottile.

Il nergi ha il gusto tipico dei kiwi ma è molto più semplice da mangiare, perché non deve essere sbucciato. Sarà sufficiente lavarlo sotto l’acqua per rimuovere eventuali residui e potremo mangiarlo come fosse un mirtillo o una ciliegia.

In molti si chiedono che sapore abbia eppure questo frutto è ottimo per la salute

Questo frutto non solo è pratico e comodo, perfetto per uno spuntino al lavoro, ma ha anche moltissime proprietà benefiche. Come il kiwi, anche il nergi è ricchissimo in vitamina C.

Inoltre, contiene molte fibre e magnesio, potassio, vitamina E, rame e ferro.

Ora che conosciamo le proprietà di questo piccolo frutto potremo usarlo anche nelle nostre ricette, nella macedonia ma anche per arricchire una insalata.

