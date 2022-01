Quando andiamo in bagno dovremmo rispettare alcune semplici regole di igiene e salute. Anche se non ci pensiamo, il bagno è una parte della casa molto sporca che potrebbe contaminare il resto degli ambienti. Per questo dobbiamo trattarla con particolare cura e attenzione per evitare che i germi e batteri si diffondano. Lavare con frequenza il bagno non è sufficiente se vogliamo vivere in un ambiente sano e pulito.

Ogni volta che usciamo dal bagno dovremmo sempre lavarci le mani ed asciugarle. Oggi, però, vogliamo parlare di un’abitudine che molti hanno e che potrebbe causare problemi. Infatti, in molti fanno questo imperdonabile errore ogni volta che fanno la cacca e rischiano grosso, vediamo di cosa si tratta.

Una routine da imparare a memoria

Come molti forse sanno, la tavoletta del water è un oggetto sporco e difficile da mantenere pulito. Ogni volta che la tocchiamo dobbiamo maneggiarla lavarci sempre le mani dopo. Quando andiamo in bagno molti di noi tirano l’acqua dello sciacquone subito dopo aver finito i bisogni. Poi non si curano di abbassare la tavoletta né il coperchio, credendo che non sia importante.

Questo potrebbe essere un grave errore che potrebbe compromettere la pulizia del bagno e l’igiene degli ambienti. Per evitare infezioni da germi fecali non è sufficiente lavarsi le mani accuratamente ogni volta che si va in bagno, ora vedremo perché.

In molti fanno questo imperdonabile errore ogni volta che fanno la cacca e potrebbero rischiare grosso

Quando tiriamo lo sciacquone, il flusso potrebbe spruzzare i germi dell’acqua in giro per il bagno. Questi potrebbero addirittura raggiungere gli asciugamani e gli spazzolini da denti, nonché le pareti e i pavimenti.

Questo è il motivo per cui lo spazzolino da denti dovrebbe sempre essere conservato lontano dal water e possibilmente con la testina coperta. Ci potrebbe essere il serio rischio che escherichia coli entri in contatto con noi tramite questi oggetti comuni. Ingerire accidentalmente questo batterio potrebbe portare a problemi di salute poco piacevoli.

Se vogliamo evitare di trovare germi fecali dove non dovrebbero esserci, la procedura da seguire è di abbassare il coperchio e poi solo successivamente tirare l’acqua. In questo modo i germi verranno trattenuti all’interno della tazza.

La prossima volta che andiamo in bagno ricordiamoci di seguire questo consiglio. Dopodiché ovviamente dovremo lavarci le mani.

