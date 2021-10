In molti sbagliano ma ecco ogni quanto dovremmo farci la doccia secondo la scienza

Tutti noi abbiamo a cuore la nostra salute e l’igiene del nostro corpo e faremo di tutto per preservarle. Per restare in salute è molto importante seguire sia il buonsenso che le linee guida degli esperti.

L’igiene è importante, ma non dobbiamo eccedere né nella pulizia personale né in quella domestica. Se lavarsi troppo raramente non è il massimo, non è nemmeno consigliato lavarsi troppo spesso e oggi parleremo propri di questo. Infatti, in molti sbagliano ma ecco ogni quanto dovemmo farci la doccia secondo la scienza. Scopriamolo insieme.

Puliti sì, ma senza dannosi eccessi

La nostra pelle è un tessuto complesso che ci protegge da virus, germi e batteri. Si tratta dell’organo più esteso che abbiamo nel nostro corpo e per questo dobbiamo curarlo e proteggerlo. Dobbiamo sapere che la nostra pelle non è un ambiente sterile: anche quando è pulita ospita una flora batterica formata da microrganismi, che costituiscono il microbiota umano.

Sulla nostra pelle c’è una flora batterica residente, innocua e protettiva contro le aggressioni e una, invece, transitoria, potenzialmente pericolosa e composta dai germi che potrebbero aggredirci e causare infezioni.

Noi ci laviamo per eliminare la flora batterica transitoria, ma dobbiamo fare molta attenzione a non eliminare anche quella residente, indispensabile per garantire equilibrio e protezione al nostro corpo. Per questo motivo dovremmo lavarci seguendo alcune semplici regole.

Il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere la flora batterica “buona” e di eliminare quella “cattiva”. Per evitare problemi e rischi, dovremmo evitare di lavarci le mani, la faccia e il corpo troppo spesso col sapone o utilizzare troppi disinfettanti.

Lavandoci troppo spesso, infatti, rischiamo di eliminare lo strato di germi buoni che ci proteggono. Potremmo altresì esporci a infezioni, dermatiti e reazioni indesiderate. Per questo è importante evitare di farsi più di una doccia al giorno, perché la nostra pelle potrebbe mal tollerare l’esposizione all’acqua e ai detergenti in modo prolungato.

Secondo gli studi possiamo anche farci una doccia al giorno, purché non sia troppo lunga: dovremmo stare sotto all’acqua tiepida corrente per non di più di 5 minuti, per evitare di seccare la pelle.

Inoltre, l’acqua non deve essere troppo calda e non dobbiamo usare detergenti troppo aggressivi. Se vogliamo possiamo esfoliare la pelle in modo leggero, evitando di procurarci abrasioni con spugne troppo rigide.

