In molti amano la Thailandia e i Caraibi ma in pochi conoscono quest’isola gioiello che molti credono abbia le più belle spiagge del Mondo

In questo periodo molti di noi sono alla ricerca di mete da sogno per concedersi una meritata vacanza estiva. C’è chi predilige fuggire dal caldo e andare in montagna, ma altri optano per classiche vacanze al mare. Chi è stufo delle solite mete più turistiche ed è alla ricerca di destinazioni meno battute e conosciute dal turismo di massa. Oggi vogliamo parlare di una delle isole più belle del Mondo, che si trova al largo delle coste sudamericane. Secco perché in molti amano la Thailandia e i Caraibi ma in pochi conoscono quest’isola gioiello paradiso degli escursionisti e di chi ama lo snorkeling.

Un luogo incontaminato da proteggere e salvaguardare

Noi italiani siamo molto fortunati a vivere nel cuore del Mediterraneo, vicinissimi a posti incredibilmente belli. Oltre alle destinazioni più comuni abbiamo a disposizione delle isole da sogno ad un paio di ore dall’Italia, luoghi incontaminati perfetti per chi vuole rilassarsi.

Oggi vogliamo allontanarci dall’Europa per parlare di un’isola da molti considerata un vero e proprio paradiso. Stiamo parlando di Fernando di Noronha, situata a 350 chilometri dalle coste brasiliane nello stato del Pernambuco. Quest’isola è di soli 18 chilometri quadrati eppure è ricca di flora e fauna uniche al mondo. Grazie alla posizione isolata alla scarsa popolazione, la natura ed il paesaggio hanno uno stato di conservazione incredibile.

In molti amano la Thailandia e i Caraibi ma in pochi conoscono quest’isola gioiello che molti considerano avere le più belle spiagge del Mondo

L’intera isola è un oasi protetta, in cui è possibile ammirare spiagge bianchissime e un mare trasparente. Qui si possono avvistare facilmente delfini, tartarughe e albatros nel loro ambiente naturale. Chi ama lo snorkeling e le escursioni non può trovare un luogo più interessante.

Per raggiungere Fernando de Noronha abbiamo due opzioni. Possiamo prendere un volo interno dalle città brasiliane di Natal e Recife, oppure arrivare in crociera. Non potremo perderci la Praia do Sancho, raggiungibile a piedi e da molti considerata una delle spiagge più belle del mondo. Oppure alla Baia dos Porcos che con le sue acque multicolore ci concederà emozioni inedite.

Quest’isola poco nota saprà stupirci con una bellezza mai vista prima e soprattutto una pace che ci ricorderà il paradiso terrestre.

