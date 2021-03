Wall Street continua a tirare diritto e il trend rialzista si irrobustisce perchè continua a trovare forza in continue rotazioni settoriali. Questo ci continua a far pensare che il rialzo come da previsioni non troverà stop significativi prima del mese di agosto di quest’anno. La nostra view, è che da agosto fino al luglio del prossimo anno, si assisterà più che a un ribasso ad una fase laterale ribassista. Non proiettiamo ribassi superiori al 15%.

Quindi, questo è il momento di guardare a quelle storie che potrebbero portare a rialzi a delle quotazioni. Il nostro Ufficio Studi, dopo un attento studio dei grafici e dei fondamentali ha espresso la seguente raccomandazione:

ci sono 3 segni che fanno pensare che a Wall Street il titolo Blackrock continuerà a salire nonostante tutto.

Andiamo a spiegarne i motivi.

La società di investimento che capitalizza in Borsa circa 110 miliardi di dollari distribuisce i suoi servizi in diverse aree geografiche del Mondo.

Il titolo (NYSE:BLK) ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 marzo al prezzo di 723,07 in rialzo dello 0,56%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 670,28 ed il massimo a 783,36. Le quotazioni sono passate dai 10,52 dell’anno 1999 al prezzo attuale, con uno straordinario rialzo del 7.346,38%.

Analisi sommaria di bilancio

I guadagni sono cresciuti del 7,9% all’anno negli ultimi 5 anni e si prevede che gli utili cresceranno del 7,81% all’anno.

Dividend yield 2,28%.

Le raccomandazioni degli altri analisti (17 giudizi) stimano un fair value a 827,24 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un target di circa 850 dollari.

Azienda solida e business vincente e sottovalutazione, sono i primi due segni che fanno puntare sul titolo. Il terzo è la struttura rialzista dei grafici. Infatti, il trend è rialzista di breve, medio e lungo termine.

Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo a mercato con stop loss di lungo termine a 669 ed obiettivo primo a 850 da raggiungere nei prossimi 6/9 mesi.

Si procederà per step.