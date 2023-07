Al termine di una seduta molto altalenante, il Ftse Mib ha chiuso al rialzo trascinato dalla banca guidata dalla famiglia Doris. A questo punto dove potrebbe fermarsi la corsa di Banca Mediolanum?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Tra i punti di forza del titolo c’è la forte redditività del suo business. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, infatti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Anche la situazione finanziaria della società appare eccellente, conferendole una notevole capacità di investimento.

La società, poi, presenta una valutazione in termini dei multipli di mercato. Ad esempio, i multipli degli utili sono molto interessanti. Inoltre, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è bassa.

Banca Mediolanum è molto interessante anche dal punto di vista del dividendo. Infatti, a parte la parentesi del Covid, il rendimento del dividendo è sempre stato superiore al 5% e un anno ha anche superato il 10%.

Dal punto di vista degli analisti il futuro per il titolo è molto positivo. Nell’ultimo anno, infatti, hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Tuttavia, e questo è un potenziale punto di debolezza, le previsioni di fatturato sono state recentemente riviste al ribasso per l’esercizio in corso e per il successivo.

Il consensus medio, poi, raccomanda Buy o Overweight sull’azione. Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti, invece, è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che al momento è quantificato in circa il 30%.

La visibilità sulle future attività del gruppo è eccellente. Gli analisti del settore, infatti, hanno opinioni convergenti sui futuri ricavi dell’azienda.

Dove potrebbe fermarsi la corsa di Banca Mediolanum?

Le quotazioni di Banca Mediolanum (MIL:BMED) hanno chiuso la seduta del 18 luglio in rialzo del 2,18% rispetto alla seduta precedente, a quota 8,548 €.

La tendenza in corso è rialzista, ma ha trovato un fortissimo ostacolo in area 8,586 €. Solo il superamento di questo livello potrebbe proiettare il titolo verso il punto in area 8,95 € dove la probabilità di inversione è molto alta. Da notare che una giornata così rialzista non si vedeva su Banca Mediolanum da circa 4 mesi.

