Ci sono due scuole di pensiero: quella che realizza l’anticalcare a casa e quella che invece lo acquista. L’anticalcare può essere in polvere, ma possiamo trovarlo anche liquido. Solitamente è liquido se lo usiamo per pulire le superfici della casa, come il lavandino. Molti prodotti detergenti hanno già incorporato l’anticalcare e basta quindi spruzzarlo sulla superficie. Mentre in lavatrice ecco dove bisogna inserire l’anticalcare per non sbagliare e danneggiare l’elettrodomestico. Quando abbiamo a che fare con la lavatrice, è sempre complesso capire come funziona e dove vanno inseriti i vari prodotti.

La cose che confondono di questo elettrodomestico

Far funzionare la lavatrice può sembrare un gioco da ragazzi, ma molte volte non è così. Questo perché si è abituati al proprio elettrodomestico e, quando lo cambiamo, quello nuovo sembra impossibile da usare. I comandi sono aumentati, ci sono programmi in più e tanto altro. Per quanto riguarda i programmi, la cosa migliore da fare è studiare bene la nostra nuova lavatrice. Nel cassetto superiore, invece, ci sono i soliti tre scomparti. Il primo è sempre per il detersivo del prelavaggio, il secondo per il detersivo del lavaggio e l’ultimo invece è per l’ammorbidente. Se non facciamo il prelavaggio, allora è inutile usare il primo scomparto. Ma in tutto questo l’anticalcare dove va messo?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

In lavatrice ecco dove bisogna inserire l’anticalcare per non sbagliare e danneggiare l’elettrodomestico

Dunque è importante come prima cosa capire quale tipologia di anticalcare vogliamo usare. Abbiamo detto che ci sono quelli liquidi e quelli in polvere. L’anticalcare in realtà è fondamentale usarlo perché andrà a proteggere le parti del nostro elettrodomestico. L’anticalcare liquido conviene se laviamo a temperature basse, mentre quello in polvere conviene se laviamo ad alte temperature. Le alte temperature andranno a sciogliere la pasticca, se invece usiamo le basse temperature questa potrebbe non sciogliersi completamente e macchiare dunque i capi.

Solitamente bisogna inserire l’anticalcare liquido insieme al detersivo, quindi nel secondo scomparto. Poi nel terzo aggiungiamo l’ammorbidente. Se invece usiamo la polvere, e quindi le pasticche, le possiamo mettere direttamente all’interno del cestello della lavatrice.

Evitiamo di usare l’aceto perché in realtà potrebbe danneggiare l’acciaio presente nell’elettrodomestico. Usiamo sempre dei prodotti testati, creati per eliminare il calcare da oggetti o superfici. Non devono per forza essere dei prodotti chimici, esistono moltissimi prodotti naturali che ci aiutano a eliminare il calcare da tutte le superfici della casa.

Approfondimento

Non bicarbonato e limone, ma questo prodotto lascerà la spazzatura profumata e igienizzata nella pattumiera