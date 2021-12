I pranzi di Natale e Santo Stefano sono finiti e ci rimangono solo i rimorsi delle abbuffate e gli avanzi. Il brodo e i secondi di carne possiamo anche congelarli, ma per i dolci non vale lo stesso discorso. Panettoni e pandori andranno finiti a poco a poco, con l’aiuto di amici e parenti. Per renderli più appetitosi, specialmente se iniziati da qualche giorno, possiamo farcirli con le creme. Oltre allo zabaione, una delle più amate è la crema al mascarpone. Veloce da fare e povera di ingredienti, la crema al mascarpone ha solo un difetto: è tanto calorica quanto buona. Ma un piccolo sgarro è permesso durante il Natale. Inoltre, possiamo attutirne l’impatto calorico facendo a meno delle uova.

Infatti, possiamo preparare una crema al mascarpone semplice e perfetta per pandoro e panettone sostituendo le uova con quest’ingrediente segreto. In questo modo renderemo la crema al mascarpone leggermente più magra, senza rinunciare a tutto il suo inconfondibile gusto. Così, renderemo appetitosi gli avanzi di pandoro e panettone fino ad anno nuovo.

Crema al mascarpone semplice e perfetta per pandoro e panettone sostituendo le uova con quest’ingrediente segreto

Possiamo preparare una versione deliziosa della crema al mascarpone senza le uova ma con il cacao amaro. Per questa ricetta abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti e non più di 5 minuti.

Gli ingredienti necessari sono:

mezzo chilo di mascarpone;

250 millilitri di panna da montare;

4 cucchiai di zucchero di canna;

100 grammi di cioccolato amaro.

Preparazione di questa crema golosa che non ha bisogno di uova

La preparazione di questa crema al mascarpone senza uova è tanto semplice quanto veloce. Per prima cosa versiamo in una ciotola panna e zucchero, che monteremo grazie all’aiuto di una frusta elettrica. Quando il composto avrà raggiunto la consistenza della neve, morbida ma compatta, potremo smettere di montare. A questo punto uniamo alla panna montata il mascarpone e continuiamo a mescolare, con un mestolo o un cucchiaio. Continuiamo fino a ottenere una crema della giusta consistenza. Nel frattempo, sciogliamo il cioccolato amaro (fondente al 99%) a bagnomaria, ricordandoci di continuare a mescolarlo con una spatola. Quando sarà completamente sciolto, aggiungiamolo alla crema di mascarpone e amalgamiamolo mescolando con delicatezza. Quando il cioccolato si sarà ben amalgamato, non dovremo fare altro: la nostra crema al mascarpone sarà pronta per farcire pandoro e panettone.

