In Italia abbiamo Stonehenge, un luogo magico e suggestivo tra olivi e vigneti a due passi da un mare smeraldino

Ci sono luoghi che, solo a sentirli nominare evocano un certo fascino. Magari non li abbiamo mai visti, né mai avremo occasione di andarci. Eppure, sono attorniati da leggende e racconti che li rendono incredibilmente affascinanti. Pensiamo, ad esempio, alle Linee di Nazca in Perù.

Lo stesso vale per attrazioni e monumenti, come le Piramidi del Cairo. Idem per alcuni luoghi molto particolari a livello paesaggistico oppure alcune città ben specifiche. Pensiamo solo a Venezia. Ogni anno accoglie migliaia di turisti. Inoltre, tutti i Paesi del Mondo ambiscono ad avere una propria Venezia. Non è un caso che ci sono centinaia di Venezie sparse in ogni angolo del globo. Bangkok è la Venezia dell’Asia, mentre Amsterdam e Bruges sono, per eccellenza, quelle del Nord. Insomma, basta qualche corso d’acqua per trasformare qualsiasi luogo nella nostra celeberrima città.

Un altro luogo che, da secoli, esercita grande fascino e suggestione, è Stonehenge. Il più antico, famoso e imponente circolo di pietre bretone. Si trova appunto in Inghilterra, a poco più di 10 chilometri da Salisbury. Tutti ricorderemo le immagini di questi monoliti raffigurati sui libri di scuola. Alcuni fortunati avranno anche avuto l’occasione di vederlo dal vivo durante un viaggio in Gran Bretagna. Ma se così non fosse, è bene sapere che anche in Italia abbiamo Stonehenge, un luogo magico che stiamo per andare a scoprire insieme.

Il Parco Museo Reiner Kriester

Ci troviamo in Liguria, nella frazione di Castellaro, sui colli di Vendone. Siamo quindi nell’entroterra, a una trentina di chilometri circa da Albenga. Questo parco è un vero e proprio museo a cielo aperto. Una struttura permanente dove sono esposte oltre 35 opere di grandi dimensioni in pietra di Finale. Autore di queste sculture fu il tedesco Rainer Kriester che, nel 1982, dopo aver scoperto questo magico angolo di Liguria, decise di trasferirsi.

In Italia abbiamo Stonehenge, un luogo magico e suggestivo tra olivi e vigneti a due passi da un mare smeraldino

La Stonehenge ligure incanta chiunque arrivi al suo cospetto. È un luogo molto suggestivo, sia per la sua vastità che per il significato quasi onirico che queste sculture trasmettono. Questi monoliti in marmo presentano incisioni di vario genere (linee, forme geometriche, occhi, numeri). Sicuramente hanno un qualche significato. A trovarsi lì viene da pensare di essere stati catapultati in un’altra realtà. Il luogo è avvolto da una misteriosa aurea sacrale. Il bello di questo parco è semplicemente passeggiare al suo interno, tra questi moderni menhir.

Come già accennato, il parco di Vendone si trova nell’entroterra ligure. In mezz’ora di auto, si raggiungono Albenga ed Alassio. In 40 minuti circa siamo a Loano. Località turistiche note per le spiagge, gli stabilimenti balneari attrezzati e le acque limpide e azzurre che invogliano a fare un bel tuffo rinfrescante.

