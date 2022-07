La prima settimana di luglio è ormai trascorsa. Oggi è venerdì 8 luglio, la vigilia di un altro weekend caldo. Da adesso in poi ogni fine settimana rappresenta per molti il momento di chiudere le valigie e partire finalmente per le tanto agognate vacanze. Le previsioni dell’oroscopo interessano tutti. Sia chi è in procinto di partire verso splendide località economiche con mare caraibico, sia chi deve restare a lavorare in città ancora per qualche settimana, in attesa di agosto. In questo articolo andremo a scoprire cosa ci riservano stelle e pianeti per i prossimi giorni.

Soldi e successo travolgeranno questi 3 fortunati segni zodiacali mentre Toro e Pesci vivranno all’insegna di feste, viaggi e divertimento

Gli affari non vanno in vacanza. Questa non è una cattiva notizia. Infatti per ben 3 segni si prevedono entrate di denaro e successi in ambito professionale.

Cominciamo dal segno dell’Ariete. Si prospettano importanti occasioni lavorative che porteranno ingenti guadagni. Ma il denaro non arriverà solo dal fronte lavorativo. Possibili entrate anche da compravendite, eredità, prepensionamento o felici investimenti.

Venere e Mercurio porteranno importanti novità al segno dei Gemelli, soprattutto in campo lavorativo ma anche sentimentale. Sostenuti dalla grande professionalità che li contraddistingue, i nati sotto il segno dei Gemelli avvieranno nuovi progetti e nuove proficue collaborazioni. Ciò porterà interessanti guadagni. Per quanto riguarda i sentimenti, le coppie stabili decideranno di formalizzare la loro unione con il matrimonio o la convivenza. Incontri interessanti per chi è single.

In fatto di soldi e carriera, emergerà anche il segno del Cancro. In vista ci sono infatti opportunità molto interessanti. Ottimo anche il settore finanziario, con entrate cospicue provenienti da finanziamenti azzeccati, compravendite e, ovviamente, dai guadagni. Dunque, soldi e successo travolgeranno questi 3 fortunati segni.

Le previsioni zodiacali per Toro e Pesci

Indipendentemente dall’oroscopo, l’estate è la stagione delle vacanze, dell’allegria e della spensieratezza. Nelle località di vacanza ma anche in città, si moltiplicano le feste, le cene con gli amici e le serate fuori. In pratica, ogni occasione è buona per far festa e organizzare momenti di sana convivialità.

Nei prossimi giorni, Toro e Pesci si lasceranno andare e godranno appieno della tipica atmosfera vacanziera. Per questi 2 segni sarà un continuo susseguirsi di cene e feste. Occasioni che permetteranno loro anche di conoscere tante nuove persone. Le nuove conoscenze potrebbero tramutarsi poi in solide amicizie e, per i single, anche in qualcosa di più. Attenzione solo a non esagerare a tavola! I nati sotto il segno di Pesci e Toro tengano pronte le valigie. Per loro, infatti, si prospettano interessanti occasioni last minute.

Lettura consigliata

Inizio luglio burrascoso per 4 segni zodiacali perché l’opposizione di Venere, Marte e Mercurio li renderà stanchi, nervosi e litigiosi