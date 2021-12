Il Natale è appena passato, ma i pranzi e le cene sono ancora all’inizio. Si sa infatti che durante le feste natalizie, le abbuffate sono (quasi) all’ordine del giorno.

Non dimentichiamo poi l’arrivo del Capodanno con il cenone della vigilia e il pranzo del primo giorno del tanto atteso 2022. Tra una porzione di cannelloni e una fetta di panettone, le nostre papille gustative saranno sicuramente in festa. Tuttavia, qualche altra parte del nostro corpo non avrà gradito allo stesso modo questo apporto calorico, forse proprio il nostro pancino.

Ogni volta che mangiamo più del normale, infatti, ci sentiamo gonfi e in colpa per non esserci moderati. Non abbiamo assolutamente nulla di cui incolparci, è giusto godersi del buon cibo, specialmente sotto le feste. Ciò non toglie che possiamo comunque mantenerci in forma, ancor di più nei giorni seguenti alle abbuffate. Ecco come fare con pochi e semplici consigli.

In forma dopo le feste con questi 3 consigli per non prendere nemmeno un grammo

Avere un corpo sano richiede per prima cosa un certo equilibrio. Equilibrio nel cibo e nell’allenamento, senza esagerare in un senso e nell’altro. È questo il nostro primo suggerimento, che interessa tanto l’alimentazione quanto le lunghe giornate in palestra. Non ha senso mangiare soltanto verdure per 7 giorni e correre fino allo svenimento. Rischiamo soltanto di ritrovarci stremati e morti di fame.

A proposito di equilibrio, il nostro secondo suggerimento è di evitare il digiuno.

Come spiegato anche da uno studio di Humanitas, il metabolismo è alla base della nostra energia e proviene proprio da ciò che mangiamo. Inoltre, dal momento che dipende proprio dall’alimentazione, se riduciamo drasticamente l’apporto di nutrienti, rischierebbe di non funzionare correttamente e di rallentarsi. Ecco perché è importante evitare lunghi periodi di digiuno che potrebbero causare anche stanchezza e spossatezza.

Andiamo al terzo ed ultimo consiglio, che fa bene anche allo spirito.

Dalla tavola all’aria aperta

In forma dopo le feste con questi 3 consigli per non prendere nemmeno un grammo, ma evitando di arrivare a febbraio stremati da diete drastiche. Il nostro ultimo consiglio ha a che fare con la regina dell’attività fisica, l’esercizio più naturale e amato da tutti: passeggiare.

In tanti conoscono i benefici di una passeggiata per l’organismo, che non riguardano soltanto lo specchio o la bilancia. Essere in vacanza significa anche godere delle belle giornate e dell’aria aperta, di cui purtroppo non possiamo approfittare durante la settimana. Gli impegni lavorativi ci occupano gran parte del nostro tempo ed ecco che risulta difficile, se non impossibile, fare una camminata di giorno all’aria aperta.

Passeggiando, non solo mettiamo in moto il metabolismo, ma ci liberiamo anche di pensieri e tensioni della vita quotidiana.

Restare in forma può essere molto più piacevole di come abbiamo sempre immaginato.