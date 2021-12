Una delle bevande più amate e apprezzate da grandi e piccini, ideale da preparare nelle giornate più fredde per riscaldarsi con gusto. Ideale da servire come merenda ma anche come gustosa colazione o come dessert di fine pasto. Da servire insieme ad una golosa fetta di torta al cioccolato, infatti ecco una profumatissima e deliziosa torta al cioccolato con un ingrediente tipicamente autunnale ricco di vitamina C.

Un’antica bevanda proveniente dal lontano Messico, furono infatti i Maya a dare origine a questa meravigliosa delizia. La quale sembra poi aver preso piede nell’intera Penisola a partire dal lontano 1600 nella città di Firenze.

Ecco come preparare una calda e fumante cioccolata calda in 5 minuti senza lattosio per riscaldare le fredde giornate invernali

Per la preparazione di una gustosa e buonissima cioccolata calda è indispensabile prestare attenzione agli ingredienti. Questi devono essere pochi ma buoni, indispensabili sono il cacao, il latte preferibilmente fresco e intero, lo zucchero nelle giuste dosi.

Per gli intolleranti è possibile creare una cioccolata calda senza glutine né lattosio semplicemente sostituendo gli ingredienti con dei prodotti idonei alle varie esigenze. Come il latte senza lattosio, cacao certificato senza glutine e al posto dello zucchero è possibile utilizzare del dolcificante.

Da gustare nella variante classica, ma anche nella versione al pistacchio, agli agrumi, alla nocciola e fondente.

Ingredienti per la cioccolata:

500 ml latte di avena;

35 grammi di cacao amaro;

20 grammi di mais;

50 grammi di eritritolo;

½ cucchiaino di cannella;

Procedimento:

In un pentolino mettere tutti gli ingredienti secchi e mescolare. Aggiungere alla cioccolata, a filo e con l’aiuto di un cucchiaio, il latte vegetale e riposizionare il pentolino sul fuoco e mescolare. Mescolare e lasciar cuocere per qualche minuto finché non si addensa.

Versare in una tazza e guarnire con la cannella in polvere.

Chicche di gusto per la cioccolata

Per i più golosi è possibile aggiungere dei marshmallows o delle scorzette d’arancia. Se si preferisce decorare con dei ciuffetti di panna montata, della granella di pistacchio o nocciola. Per rendere la cioccolata ancora più gustosa e prelibata è possibile aggiungere dei pezzetti di cioccolato fondente.

Per i più temerari è possibile aggiungere un pizzico di peperoncino così da renderla più briosa e piccantina.

Ed ecco come preparare una calda e fumante cioccolata calda in 5 senza lattosio per riscaldare le fredde giornate invernali.

