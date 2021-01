Stanchi del solito latte con i biscotti? La casa è piena di panettone che non si sa come utilizzare? Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione: preparare i croissants di panettone per una colazione originale e anti spreco.

Ogni anno riceviamo per Natale dolci di tutti i tipi, diversi in base alle varie tradizioni regionali. Ciò che però è uguale in tutta Italia e soprattutto in tutte le case d’Italia è la presenza di panettone e pandoro. Si arriva così al sette gennaio con almeno tre pandori o panettoni da “smaltire”. E che si fa? C’è chi si inventa il tiramisù, chi ne fa addirittura una sbriciolata e chi, semplicemente, li inzuppa nel latte.

Le varianti sono infinite, ma questa volta abbiamo pensato di concentrarci sul primo pasto della giornata. E abbiamo anche pensato ad una ricetta che facesse del panettone il protagonista di una colazione da campioni.

Vediamo come procedere.

Per la base e la farcitura

Cosa serve? Soltanto quattro ingredienti. Quanto tempo è necessario per prepararli? Venti minuti e il gioco è fatto.

Per la base ci servono un panettone e della pasta sfoglia (va benissimo anche quella già pronta).

Per la farcitura possiamo scegliere tra nutella, cioccolato e marmellata. Insomma, la scelta dipenderà dai gusti di ciascuno e dal tipo di panettone che abbiamo a disposizione.

Per concludere occorre dello zucchero a velo in modo da decorare i croissants non appena saranno pronti.

Procedimento

Prendiamo il panettone, tagliamolo a fette e stendiamone ognuna con un mattarello. Adagiamo le fette sulla pasta sfoglia e tagliamone i triangoli (in totale dovrebbero risultarne otto). A questo punto avremo un triangolo di pasta sfoglia con sopra un triangolino di panettone.

Ricopriamo la fettina di panettone con la farcitura che preferiamo e arrotoliamo il tutto formando una brioche dalla tipica forma a cornetto.

Inforniamo per circa venti minuti a 180 gradi ed infine spolveriamo lo zucchero a velo.

Con i croissants di panettone per una colazione originale e anti spreco la giornata non potrà che iniziare al meglio.