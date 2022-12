Antipasti gourmet facili e veloci da preparare anche senza usare il forno o la solita pasta sfoglia

Alcuni antipasti natalizi per non presentare le solite tartine e vol au vent o il classico piatto con salumi e formaggi

Natale è la festa degli antipasti per antonomasia: ne prepariamo sempre in quantità industriali, rischiando di essere pieni in tempo zero.

Anche perché gli stuzzichini che troneggiano su alzatine e piatti da portata il 25 dicembre non hanno niente a che fare con l’umile aperitivo casalingo.

Gli antipasti natalizi sono, infatti, solo uno dei dettagli che contribuiscono a creare l’armonia e l’eleganza della tavola delle Feste. E poi si sa, questo non è un giorno come un altro quindi via libera alla fantasia per stupire coloro che amiamo.

Detto in altre parole, un buon antipasto è una sottospecie di regalo per il palato dei nostri ospiti e come tale deve emozionare e sorprendere.

Ecco perché in questi giorni siamo alla costante ricerca di qualche guizzo creativo da integrare ai nostri più classici cavalli di battaglia.

Accanto ai soliti vassoi di tartine e vola u vent, come anche di salumi e formaggi, proponiamo questi antipasti gourmet facili e veloci da preparare.

L’originalità va in scena

In realtà, non c’è nulla di male nell’iconico piatto da portata ricoperto di salumi e formaggi e anzi sarebbe un peccato escluderlo dal menu.

Tuttavia, potremmo rivisitarlo nella presentazione, trasformandolo in una vera e propria ghirlanda da posizionare a centro tavola per favorire la convivialità.

Non dovremo fare altro che creare degli spiedini con crudo, lattuga, rosmarino, pomodorini, olive e bocconcini di scamorza, disponendoli a raggiera. Per la base possiamo optare per il tocco di classe dell’uovo di quaglia dorato o per una più semplice ma ugualmente golosa mozzarellina fritta.

Oppure ancora possiamo comporre un albero di Natale disponendo strati di formaggi, salumi, insalata e frutta secca come se fossero festoni.

L’idea in più: sagomiamo gli alimenti con le formine per biscotti a forma di stella, di cuore o di omino di pan di zenzero.

Al posto delle tartine di sfoglia, poi, andranno senza dubbio a ruba i cestini di grana ripieni di crudo e stracciatella, eventualmente guarniti con pinoli. Modellare i cestini, peraltro, non è affatto difficile se usiamo gli stampini per muffin: prepariamoli in anticipo e farciamo prima di servire.

Antipasti gourmet facili e veloci da preparare, caldi o freddi e per tutti i gusti

Che dire poi delle lenticchie? Anziché servirle con il cotechino, utilizziamole per realizzare delle croccantissime crepes ripiene di ricotta, spinaci e melagrana. Una ricetta che sembra frutto di ore di lavorazione: in realtà basta semplicemente avere a disposizione un frullatore in cui lavorare lenticchie, acqua e spezie.

Allo stesso modo, per il ripieno è sufficiente sbollentare gli spinaci aglio e olio per poi frullarli con la ricotta, aggiustando di sale e pepe.

E visto che abbiamo già tirato fuori il frullatore perché non approfittarne per preparare una pizza morbidissima e soffice come una torta?

Amalgamiamo 200 g di farina 00, 50 g di amido di mais, 220 ml di latte o acqua, e una bustina di lievito istantaneo. Aggiungiamo anche 40 g di formaggio grattugiato, 150 g di scamorza tagliata finissima e 80 g di prosciutto cotto.

Ottenuto l’impasto, basta una mezz’oretta in forno, ma nulla vieta di ricavarne delle frittelle da fare in padella per essere più rapidi.